Chiến sự Ukraine ngày 1.305: Ukraine tiến hành cuộc tấn công đẫm máu trên đất Nga?

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 579 máy bay không người lái (UAV), 8 tên lửa đạn đạo và 32 tên lửa hành trình vào Ukraine trong đêm 19.9 và rạng sáng 20.9, theo trang tin The Kyiv Independent.

Không quân Ukraine tuyên bố rằng hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 552 UAV, 2 tên lửa đạn đạo và 29 tên lửa hành trình của Nga.

Những chiếc ô tô bốc cháy tại địa điểm của một tòa nhà dân cư ở thủ đô Kyiv của Ukraine bị hư hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bị cho là do Nga tiến hành, trong ảnh được phát hành ngày 20.9

Ảnh: Reuters

Ngoài ra, giới chức ở Ukraine cáo buộc Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine trong đêm 19.9 và rạng sáng 20.9, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 31 người bị thương.

Trong một tuyên bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đã phóng khoảng 580 UAV và 40 tên lửa nhắm vào cơ sở hạ tầng, các công ty sản xuất dân dụng và khu dân cư ở nhiều khu vực khác nhau ở Ukraine, khiến 3 người chết và hàng chục người bị thương, theo Reuters.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã thực hiện thành công các cuộc tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao vào các cơ sở công nghiệp-quân sự của Ukraine trong đêm 19.9 và rạng sáng 20.9, theo Reuters. Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát làng Berezove ở tỉnh Dnipropetrovsk thuộc đông nam Ukraine.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng trong 24 giờ, Ukraine đã mất khoảng 1.500 binh sĩ và 3 xe tăng, theo Hãng tin TASS.

Đến tối 20.9 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hoặc tuyên bố của đối phương. Hai bên lâu nay phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong các cuộc tấn công.

Ông Trump: Mỹ 'kiếm tiền' từ xung đột Nga - Ukraine

Xem thêm: Ukraine tố Nga tấn công lớn chưa từng thấy, đánh trúng tòa nhà chính phủ ở Kyiv

UAV Ukraine tấn công lãnh thổ Nga, 4 người chết?

Tỉnh trưởng Vyacheslav Fedorishchev của tỉnh Samara thuộc Nga ngày 20.9 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào tỉnh Samara đã khiến 4 người thiệt mạng, theo AFP.

"Tôi vô cùng đau buồn khi thông báo rằng 4 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của đối phương đêm qua", ông Fedorishchev chia sẻ trên mạng xã hội, đồng thời cho biết thêm một người đã bị thương.

Đến tối 20.9 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine. Nếu được xác nhận, đây là một trong những cuộc tấn công trả đũa đẫm máu nhất của Ukraine nhắm vào Nga, theo AFP.

Phía Nga tuyên bố đã bắn hạ hoặc đánh chặn 149 UAV của Ukraine trong đêm 19.9 và rạng sáng 20.9, trong đó có 15 chiếc ở tỉnh Samara, cách tiền tuyến Ukraine khoảng 800 km. Moscow gần như mỗi ngày đều tuyên bố đã tiêu diệt UAV của Ukraine.

Kyiv thì tuyên bố họ thực hiện các cuộc không kích, thường nhắm vào những địa điểm năng lượng, để đáp trả cuộc tấn công của Nga vào các thành phố ở Ukraine.

Xem thêm: Ukraine phóng UAV ồ ạt vào lãnh thổ Nga, các sân bay ở Moscow đóng cửa

Estonia tố máy bay Nga xâm phạm không phận, Nga bác bỏ

Ông Zelensky sẽ gặp ông Trump vào tuần tới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19.9 thông báo ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York (Mỹ) vào tuần tới, theo AFP.

Tổng thống Zelensky cho biết thêm ông sẽ thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine và các lệnh cấm vận đối với Nga trong cuộc hội đàm sắp tới với Tổng thống Trump.

Ukraine đã yêu cầu các đảm bảo an ninh do phương Tây hậu thuẫn để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga trong tương lai. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng bất kỳ binh sĩ phương Tây nào ở Ukraine đều sẽ là mục tiêu không thể chấp nhận được và hợp pháp.

Nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài hơn 3 năm rưỡi qua đã bị đình trệ , và Nga trên thực tế đã loại trừ một cuộc gặp giữa hai ông Putin và Zelensky. Kyiv cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine là con đường duy nhất hướng tới hòa bình.

"Chúng tôi mong các lệnh cấm vận sẽ được áp dụng nếu không có cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo hoặc không có lệnh ngừng bắn. Chúng tôi đã sẵn sàng cho một cuộc gặp với ông Putin. Tôi đã nói về điều này. Cả song phương lẫn ba bên. Ông ấy chưa sẵn sàng", ông Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu do văn phòng tổng thống Ukraine công bố ngày 20.9.

Đến tối 20.9 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát ngôn trên của Tổng thống Zelensky.

Trước đó, khi được các phóng viên hỏi liệu Tổng thống Putin có sẵn lòng gặp Tổng thống Zelensky hay không, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 21.8 trả lời là có, nhưng nhấn mạnh mọi vấn đề cần được giải quyết trước.

Xem thêm: Chiến sự Ukraine ngày 1.275: Nga tấn công ồ ạt, nêu điều kiện để gặp ông Zelensky