UAV Ukraine tập kích 2 nhà máy lọc dầu lớn ở Nga

Theo chính quyền địa phương và nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Gazprom Neftekhim Salavat là một trong những nhà máy lọc dầu và hóa dầu lớn nhất của Nga. Nhà máy đặt tại khu vực Bashkortostan, cách tiền tuyến Ukraine khoảng 1.300 km, theo The Kyiv Independent.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công bằng UAV vào nhà máy Gazprom Neftekhim Salavat ở Bashkortostan (Nga) ngày 18.9.2025 ẢNH: The Kyiv Independent

Nguồn tin từ SBU cho biết các UAV tầm xa đã nhắm trúng khu vực xử lý dầu thô ELOU-AVT-4 ở trung tâm nhà máy, gây ra một vụ nổ lớn.

Ông Radiy Khabirov, Thống đốc Bashkortostan, xác nhận có 2 UAV tấn công cơ sở, gây ra hỏa hoạn. Hiện chưa ghi nhận thương vong trong vụ việc.

Những cảnh quay được người dân địa phương đăng tải trên các kênh Telegram cho thấy cột khói đen dày đặc bốc lên từ nhà máy.

Trong một diễn biến khác, quân đội Ukraine cho biết một nhà máy lọc dầu khác tại khu vực Volgograd cũng bị UAV tập kích trong đêm 17.9, buộc phải ngừng hoạt động. Phía Ukraine cho hay nhà máy lọc dầu này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga.

Nhà máy này sản xuất các sản phẩm dầu mỏ lớn nhất ở miền nam nước Nga và xử lý 15,7 triệu tấn dầu thô/năm, chiếm 5,6% tổng công suất lọc dầu của cả nước.

Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về các vụ tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18.9 tuyên bố rằng lực lượng phòng không Nga đã chặn 43 UAV của Ukraine trong đêm, trong đó có 23 chiếc tại tỉnh Rostov, 11 chiếc tại Volgograd, 5 chiếc tại Kursk, 3 chiếc tại Crimea và 1 chiếc tại Belgorod. Tuy nhiên, thông tin không đề cập tới bất kỳ cuộc tấn công nào tại Bashkortostan.

Lực lượng Ukraine đã tăng cường tấn công vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga trong năm 2025, buộc nhiều cơ sở của Moscow phải ngừng hoạt động. Ukraine coi các nhà máy lọc dầu của Nga là mục tiêu quân sự hợp lệ vì chúng là nguồn tài chính và nhiên liệu cho quân đội Nga.