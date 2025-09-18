Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

UAV Ukraine tập kích 2 nhà máy lọc dầu lớn ở Nga

Trí Đỗ
Trí Đỗ
18/09/2025 21:39 GMT+7

Máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ngày 18.9 đã tấn công nhà máy lọc dầu Gazprom Neftekhim Salavat, gây nổ lớn và hỏa hoạn tại khu vực Bashkortostan của Nga.

Theo chính quyền địa phương và nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Gazprom Neftekhim Salavat là một trong những nhà máy lọc dầu và hóa dầu lớn nhất của Nga. Nhà máy đặt tại khu vực Bashkortostan, cách tiền tuyến Ukraine khoảng 1.300 km, theo The Kyiv Independent.

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất nước Nga, gây nổ lớn - Ảnh 1.

Khói bốc lên sau cuộc tấn công bằng UAV vào nhà máy Gazprom Neftekhim Salavat ở Bashkortostan (Nga) ngày 18.9.2025

ẢNH: The Kyiv Independent

Nguồn tin từ SBU cho biết các UAV tầm xa đã nhắm trúng khu vực xử lý dầu thô ELOU-AVT-4 ở trung tâm nhà máy, gây ra một vụ nổ lớn.

Ông Radiy Khabirov, Thống đốc Bashkortostan, xác nhận có 2 UAV tấn công cơ sở, gây ra hỏa hoạn. Hiện chưa ghi nhận thương vong trong vụ việc.

Những cảnh quay được người dân địa phương đăng tải trên các kênh Telegram cho thấy cột khói đen dày đặc bốc lên từ nhà máy.

Trong một diễn biến khác, quân đội Ukraine cho biết một nhà máy lọc dầu khác tại khu vực Volgograd cũng bị UAV tập kích trong đêm 17.9, buộc phải ngừng hoạt động. Phía Ukraine cho hay nhà máy lọc dầu này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga.

Nhà máy này sản xuất các sản phẩm dầu mỏ lớn nhất ở miền nam nước Nga và xử lý 15,7 triệu tấn dầu thô/năm, chiếm 5,6% tổng công suất lọc dầu của cả nước.

Phía Nga hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về các vụ tấn công.

Nga tính lập chùm vệ tinh internet thay thế Starlink

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18.9 tuyên bố rằng lực lượng phòng không Nga đã chặn 43 UAV của Ukraine trong đêm, trong đó có 23 chiếc tại tỉnh Rostov, 11 chiếc tại Volgograd, 5 chiếc tại Kursk, 3 chiếc tại Crimea và 1 chiếc tại Belgorod. Tuy nhiên, thông tin không đề cập tới bất kỳ cuộc tấn công nào tại Bashkortostan.

Lực lượng Ukraine đã tăng cường tấn công vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga trong năm 2025, buộc nhiều cơ sở của Moscow phải ngừng hoạt động. Ukraine coi các nhà máy lọc dầu của Nga là mục tiêu quân sự hợp lệ vì chúng là nguồn tài chính và nhiên liệu cho quân đội Nga.

Tin liên quan

Ukraine nhận tên lửa Patriot, HIMARS, Nga nói đang 'tiến lên ở mọi hướng'

Ukraine nhận tên lửa Patriot, HIMARS, Nga nói đang 'tiến lên ở mọi hướng'

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chi tiết về vũ khí sắp nhận theo cơ chế mới, trong bối cảnh Nga tuyên bố tiến triển trên mặt trận.

Ukraine giảm chất lượng mạng di động để đối phó UAV Nga?

Nga nói kiểm soát phân nửa thành phố Kupiansk, Ukraine bác bỏ

Khám phá thêm chủ đề

nga UKRAINE Nhà máy lọc dầu Bashkortostan UAV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận