Ukraine nhận tên lửa Patriot, HIMARS, Nga nói đang 'tiến lên ở mọi hướng'

HIMARS là một trong những vũ khí đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến của Ukraine với Nga ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 18.9 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẽ nhận tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot và hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) trong lô vũ khí đầu tiên được chuyển giao theo chương trình tài trợ mới do Mỹ và các đồng minh châu Âu của Ukraine thống nhất.

Theo ông, đến nay Ukraine đã được đảm bảo hơn 2 tỉ USD tài chính cho các loại vũ khí do Mỹ sản xuất thông qua một cơ chế do NATO dẫn đầu có tên là Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL). Ông cho biết mình kỳ vọng tổng số tiền cam kết sẽ đạt 3,5 tỉ USD vào tháng 10.

Các đồng minh NATO hy vọng sẽ cung cấp 10 tỉ USD vũ khí cho Ukraine.

Mỹ lần đầu cấp vũ khí cho Ukraine theo cơ chế đồng minh NATO trả tiền

Trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola ở Kyiv hôm 17.9, ông Zelensky cho biết rằng hai lô đầu tiên, mỗi lô trị giá 500 triệu USD, sẽ "chắc chắn bao gồm tên lửa cho Patriot và HIMARS".

HIMARS là một trong những vũ khí đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến của Ukraine với Nga.

Đại diện cấp cao của NATO tại Ukraine Patrick Turner cho biết những lô thiết bị đầu tiên được tài trợ thông qua PURL đã trên đường chuyển giao. "Bốn gói thuộc PURL đã được cấp vốn và thiết bị đang được chuyển giao", ông cho biết.

Phương Tây nỗ lực hỗ trợ vũ khí cho Ukraine trong bối cảnh Nga đang tiến triển trên mặt trận. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17.9 dẫn lời Tổng tư lệnh quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết ông đã thăm các cứ điểm của lực lượng Nga ở Ukraine và các binh sĩ nước này đang "tiến lên ở mọi hướng".

"Và các trận giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra theo hướng Krasnoarmeisk", ông nói thêm, dùng tên gọi thời Liên Xô của thành phố Pokrovsk, "nơi đối phương bằng mọi cách, bất chấp tổn thất, đang cố gắng nhưng không thành công trong việc chặn bước tiến của chúng ta và giành lại thế chủ động".

Trong cuộc phỏng vấn với Sky News tuần này, ông Zelensky cho biết ông dự đoán sẽ có các cuộc tấn công mới của Nga, nhưng nói thêm rằng lực lượng Moscow hầu như không đạt được thành công nào đáng kể trên chiến tuyến trong các hoạt động gần đây.

Trong một diễn biến khác, trang The Kyiv Independent đưa tin Quốc hội Ukraine ngày 17.9 thông qua thỏa thuận đối tác 100 năm với Anh, làm sâu sắc thêm quan hệ song phương.

Thỏa thuận được Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Anh Keir Starmer ký vào tháng 1 bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực quân sự, năng lượng, khoa học, văn hóa, kinh tế và nhiều lĩnh vực khác.

Theo quốc hội Ukraine, văn kiện này quy định việc Anh tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, phân bổ ít nhất 3,6 tỉ bảng Anh (4,9 tỉ USD) mỗi năm cho đến hết tài khóa 2030/2031 "và sau đó nếu cần thiết".