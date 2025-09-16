Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Rộ tin Ukraine cách chức 2 chỉ huy cấp cao để mất lãnh thổ

Khánh An
Khánh An
16/09/2025 07:33 GMT+7

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine vừa cách chức 2 sĩ quan cấp cao sau khi để mất lãnh thổ tại các khu vực dưới quyền của họ, truyền thông Ukraine dẫn các nguồn tin quân sự cho biết hôm 15.9.

Rộ tin Ukraine cách chức 2 chỉ huy cấp cao để mất lãnh thổ - Ảnh 1.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi

ẢNH: REUTERS

Trang Ukrainska Pravda dẫn 2 nguồn tin quân sự cấp cao cho biết Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi đã ra lệnh cách chức 2 sĩ quan chỉ huy quân đoàn 17 và 20 trong 2 tuần qua.

Theo đó, quân đoàn 17 do ông Volodymyr Silenko chỉ huy đóng tại tỉnh Zaporizhzhia, nơi quân đội Ukraine đã để mất ít nhất một ngôi làng ven sông Dnipro.

Quân đoàn 20 do ông Maksym Kituhin chỉ huy đóng tại ranh giới hành chính giữa vùng Donetsk ở phía đông và vùng Dnipropetrovsk ở miền trung, nơi lực lượng Nga đã tuyên bố đạt được một loạt thắng lợi, giành quyền kiểm soát một số ngôi làng.

Hãng Interfax-Ukraine cho biết 2 sĩ quan này đã được điều sang nhiệm vụ khác.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 15.9 cho biết lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát làng Olhivske ở tỉnh Zaporizhzhia. Hãng RIA dẫn lời ông Vladimir Rogov, quan chức cấp cao do Moscow bổ nhiệm tại các khu vực Nga kiểm soát trong tỉnh, cho biết lực lượng Nga đã xuyên thủng phòng tuyến Ukraine và kiểm soát thêm khoảng 30 km² lãnh thổ.

Sau hơn 3 năm chiến sự, lực lượng Nga vẫn đang tiến hành một chiến dịch dài hơi tiến về phía tây, tập trung vào vùng Donetsk, với trung tâm hậu cần Pokrovsk là một trong những mục tiêu then chốt của Moscow.

Tướng tình báo Ukraine nói Nga cải thiện chiến thuật, tăng cường vũ khí hiện đại

Quân đội Ukraine ra thông cáo dẫn lời sĩ quan Andriy Kryshchenko chỉ huy tại khu vực này cho biết lực lượng Ukraine đã chặn đứng một đợt tiến công của Nga gần Pokrovsk.

"Mọi người đều hiểu rằng căng thẳng đã được giải tỏa và công việc đang được tiến hành một cách bình tĩnh để tiêu diệt đối phương", ông cho biết.

Trang DeepState của Ukraine, vốn sử dụng bản đồ nguồn mở để theo dõi vị trí quân đội, cho biết lực lượng Ukraine đã giành được một số thắng lợi trước quân Nga gần thị trấn Dobropillia phía bắc Pokrovsk.

Ngoài các bước tiến được công bố ngay trong vùng Dnipropetrovsk, lực lượng Nga cũng gia tăng sức ép tại một số khu vực ở đông bắc tỉnh Kharkiv, đặc biệt quanh thành phố Kupiansk vốn đã bị tàn phá nặng nề.

Phía Nga cũng tìm cách duy trì vị trí tại vùng biên giới phía bắc Sumy, mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dẫn lời ông Syrskyi cho biết lực lượng Kyiv đã giành lại được một số khu vực gần biên giới.

Tin liên quan

Chiến sự Ukraine ngày 1.298: Lính Nga luồn theo đường ống, NATO triển khai sứ mệnh mới

Chiến sự Ukraine ngày 1.298: Lính Nga luồn theo đường ống, NATO triển khai sứ mệnh mới

Quân Nga được cho là đã luồn theo đường ống dẫn khí suốt 4 ngày để xâm nhập một thị trấn của Ukraine, trong khi diễn biến tại Ba Lan khiến NATO triển khai sứ mệnh phòng thủ mới ở sườn đông.

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE cách chức Sĩ quan mất lãnh thổ Zelensky Syrskyi Volodymyr Silenko Maksym Kituhin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận