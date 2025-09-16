Rộ tin Ukraine cách chức 2 chỉ huy cấp cao để mất lãnh thổ

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi ẢNH: REUTERS

Trang Ukrainska Pravda dẫn 2 nguồn tin quân sự cấp cao cho biết Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi đã ra lệnh cách chức 2 sĩ quan chỉ huy quân đoàn 17 và 20 trong 2 tuần qua.

Theo đó, quân đoàn 17 do ông Volodymyr Silenko chỉ huy đóng tại tỉnh Zaporizhzhia, nơi quân đội Ukraine đã để mất ít nhất một ngôi làng ven sông Dnipro.

Quân đoàn 20 do ông Maksym Kituhin chỉ huy đóng tại ranh giới hành chính giữa vùng Donetsk ở phía đông và vùng Dnipropetrovsk ở miền trung, nơi lực lượng Nga đã tuyên bố đạt được một loạt thắng lợi, giành quyền kiểm soát một số ngôi làng.

Hãng Interfax-Ukraine cho biết 2 sĩ quan này đã được điều sang nhiệm vụ khác.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 15.9 cho biết lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát làng Olhivske ở tỉnh Zaporizhzhia. Hãng RIA dẫn lời ông Vladimir Rogov, quan chức cấp cao do Moscow bổ nhiệm tại các khu vực Nga kiểm soát trong tỉnh, cho biết lực lượng Nga đã xuyên thủng phòng tuyến Ukraine và kiểm soát thêm khoảng 30 km² lãnh thổ.

Sau hơn 3 năm chiến sự, lực lượng Nga vẫn đang tiến hành một chiến dịch dài hơi tiến về phía tây, tập trung vào vùng Donetsk, với trung tâm hậu cần Pokrovsk là một trong những mục tiêu then chốt của Moscow.

Tướng tình báo Ukraine nói Nga cải thiện chiến thuật, tăng cường vũ khí hiện đại

Quân đội Ukraine ra thông cáo dẫn lời sĩ quan Andriy Kryshchenko chỉ huy tại khu vực này cho biết lực lượng Ukraine đã chặn đứng một đợt tiến công của Nga gần Pokrovsk.

"Mọi người đều hiểu rằng căng thẳng đã được giải tỏa và công việc đang được tiến hành một cách bình tĩnh để tiêu diệt đối phương", ông cho biết.

Trang DeepState của Ukraine, vốn sử dụng bản đồ nguồn mở để theo dõi vị trí quân đội, cho biết lực lượng Ukraine đã giành được một số thắng lợi trước quân Nga gần thị trấn Dobropillia phía bắc Pokrovsk.

Ngoài các bước tiến được công bố ngay trong vùng Dnipropetrovsk, lực lượng Nga cũng gia tăng sức ép tại một số khu vực ở đông bắc tỉnh Kharkiv, đặc biệt quanh thành phố Kupiansk vốn đã bị tàn phá nặng nề.

Phía Nga cũng tìm cách duy trì vị trí tại vùng biên giới phía bắc Sumy, mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dẫn lời ông Syrskyi cho biết lực lượng Kyiv đã giành lại được một số khu vực gần biên giới.