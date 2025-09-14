Chiến sự Ukraine ngày 1.298: Lính Nga luồn theo đường ống, NATO triển khai sứ mệnh mới

Theo trang web nguồn mở Deep State của Ukraine, lực lượng Nga đã xâm nhập thị trấn Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv bằng cách di chuyển theo đường ống dẫn khí đốt từ một ngôi làng gần đó.

Cụ thể, lính Nga đã đi vào đường ống dẫn từ làng Lyman Pershyi, một ngôi làng do Nga giành quyền kiểm soát cách thị trấn tiền tuyến Kupiansk khoảng 8 km, để vượt qua sông Oskil vốn ngăn cách hai khu vực này.

Quân Nga lại dùng đường ống đột nhập vào Kupyansk

Họ đến được ngôi làng Radkivka gần đó, nằm ở ngoại ô Kupiansk "mà không chịu tổn thất nghiêm trọng", trước khi di chuyển xuống phía nam vào một khu rừng và phân tán lực lượng vào Kupiansk.

Lực lượng Nga đã thiết lập sẵn các vị trí cho phi công điều khiển máy bay không người lái trong thị trấn.

Binh sĩ Nga đã sử dụng các băng ghế có bánh xe được thiết kế đặc biệt và xe tay ga điện để di chuyển trong đường ống. Các điểm dừng nghỉ và tiếp tế đặc biệt được bố trí dọc tuyến, vì hành trình tới ngoại ô Kupiansk có thể mất đến 4 ngày.

Các binh sĩ Ukraine tại một cứ điểm ở Kupiansk ẢNH CHỤP MÀN HÌNH THE KYIV INDEPENDENT

Các binh sĩ Nga vẫn ở lại Kupiansk vào ngày 13.9, theo trang tin The Kyiv Independent dẫn nguồn từ Deep State.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 13.9 viết trên Facebook rằng quân đội Ukraine đã kiểm soát lối ra của đường ống, vốn không dẫn thẳng vào Kupiansk.

"Tình hình tại thị trấn Kupiansk và vùng ngoại ô đang nằm trong sự kiểm soát của Lực lượng vũ trang Ukraine", Bộ Tổng tham mưu cho biết và thông tin thêm rằng quân Nga tiếp tục tập trung tại phía bắc Kupiansk.

Trong 2 tuần qua, lực lượng Ukraine đã tiến hành một chiến dịch chống phá hoại bên trong thị trấn, đồng thời thực hiện chiến dịch "tìm-diệt" ở khu vực bên ngoài.

Trước đó hồi tháng 3, khoảng 100 binh sĩ Nga đã di chuyển trong đường ống dẫn khí đốt để đến các cứ điểm của Ukraine tại thị trấn Sudzha thuộc vùng Kursk của Nga.

Nga kiểm soát thêm làng, tập kích bằng UAV

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13.9 cho biết quân Nga vừa giành quyền kiểm soát làng Novomykolaivka ở vùng Dnipropetrovsk, miền đông nam Ukraine.

Các hãng tin Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng cho hay quân Nga đã tấn công vào hạ tầng UAV tầm xa của Ukraine và bắn hạ 340 UAV của Ukraine trong 24 giờ trước đó.

Không quân Ukraine cho biết Nga tấn công bằng 164 UAV và một tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23.

Theo Không quân Ukraine, lực lượng phòng không đã bắn hạ 137 UAV tại nhiều khu vực ở Ukraine. Tuy nhiên, một tên lửa và 27 UAV đã đánh trúng 9 địa điểm, dù Không quân chưa nêu rõ vị trí và thiệt hại.

Hãng Reuters ngày 13.9 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay Nga tiếp tục tấn công tại tỉnh Sumy, nhưng nỗ lực tiến lên của Nga tại đây đã thất bại kèm tổn thất nặng nề.

"Giao tranh vẫn tiếp diễn tại các khu vực biên giới của tỉnh Sumy, nhưng cụm lực lượng Nga ở hướng Sumy đã mất khả năng tấn công do những tổn thất mà họ phải gánh chịu", ông Zelensky cho biết.

Ukraine và Nga chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương.

Nga - Belarus tập trận Zapad 2025, NATO lo lắng

Sứ mệnh mới của NATO

NATO đã triển khai sứ mệnh Eastern Sentry (tạm dịch: Người gác phía đông), với việc các máy bay Pháp đến Ba Lan sau khi cáo buộc UAV Nga xâm phạm không phận Ba Lan, theo Bộ Tổng tham mưu Ba Lan ngày 13.9.

Bộ Tổng tham mưu Ba Lan đăng kèm thông điệp trên X đoạn phim ghi lại cảnh một máy bay A-400 của Pháp chở vũ khí cho các tiêm kích Rafale. Theo thông tin, các máy bay chiến đấu Rafale của Pháp đã có mặt tại Ba Lan.

"Eastern Sentry không chỉ là một sáng kiến mới – mà còn là tín hiệu rõ ràng: biên giới NATO là bất khả xâm phạm, và an ninh của công dân chúng ta luôn là ưu tiên", Bộ Tổng tham mưu viết.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte công bố sáng kiến này vào ngày 12.9, cho biết với báo giới rằng nó "sẽ bổ sung sự linh hoạt và sức mạnh cho thế trận của chúng ta, đồng thời khẳng định rằng với tư cách là một liên minh phòng thủ, chúng ta luôn sẵn sàng bảo vệ".

Trong khuôn khổ sứ mệnh, ông Rutte cho biết Cộng hòa Czech sẽ cung cấp trực thăng Mi-171S, Đan Mạch đóng góp 2 chiến đấu cơ F-16 và một tàu hộ vệ phòng không, Pháp đóng góp 3 chiến đấu cơ Rafale, còn Đức đóng góp 4 chiếc Eurofighter. Anh cũng cho biết sẵn sàng hỗ trợ.

"Đây là phản ứng cụ thể cho thấy sự đoàn kết của liên minh được chuyển hóa thành việc bảo vệ thực sự biên giới của chúng ta", Bộ Tổng tham mưu viết.

Trước đó phía Nga đã bác bỏ cáo buộc UAV xâm phạm hay có bất kỳ kế hoạch tấn công nào nhằm vào Ba Lan.