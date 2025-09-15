Ukraine giảm chất lượng mạng di động để đối phó UAV Nga?

Phát biểu trong ngày 14.9, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Andriy Hnatov nói rằng lực lượng nước này có chủ đích làm chậm đường truyền mạng ở các vùng lãnh thổ Ukraine, để những máy bay không người lái (UAV) Nga không thể vào mạng, qua đó giảm hiệu quả của các đợt tấn công.

“Đây không phải là sự gián đoạn mạng lưới viễn thông di động mà là sự hạn chế về chất lượng đường truyền ở một số khu vực, như việc hạn chế đường truyền mạng 4G và 5G”, ông Hnatov nói với kênh Novyny Live ở Ukraine.

Các UAV trinh sát được quân đội Ukraine thử nghiệm tại vùng Kyiv ẢNH: AFP

“Do đó, các modem mà Nga sử dụng trên UAV sẽ không thể truy cập vào internet từ các nhà cung cấp mạng của chúng tôi”, ông Hnatov nêu thêm.

Theo Reuters ngày 14.9, Nga cũng thường tắt các dịch vụ mạng di động để ngăn các cuộc tấn công UAV của Ukraine. UAV là vũ khí chính được Nga và Ukraine sử dụng trong các cuộc tấn công thời gian qua. Hai bên cũng liên tục phát triển và tìm giải pháp nâng cấp UAV, cũng như chặn đứng UAV đối thủ.

Vào ngày 14.9, Hải quân Ukraine tiết lộ đã tấn công trung tâm liên lạc của Hạm đội biển Đen Nga tại thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea. Kyiv cho biết trung tâm liên lạc trên bị tấn công hôm 11.9. Cơ sở này chịu trách nhiệm điều phối hoạt động của các đơn vị Hạm đội biển Đen Nga, theo The Kyiv Independent.

F-16 Romania 'đuổi' UAV Nga, Ba Lan đóng cửa sân bay

Cùng ngày 14.9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo lực lượng Ukraine đã đạt được tiến triển ở các khu vực biên giới thuộc tỉnh Sumy, nơi quân Nga nhiều tháng qua tìm cách giành quyền kiểm soát. Ông Zelensky cũng dẫn thông tin từ quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã chịu tổn thất đáng kể tại các khu vực tỉnh Donetsk và Kharkiv của Ukraine, dọc theo tiền tuyến dài 1.000 km.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 14.9 tuyên bố đánh chặn hơn 360 UAV Ukraine phóng vào nhiều khu vực của Nga, nêu thêm Kyiv đã tổn thất hơn 1.300 binh sĩ trong 24 giờ. Hãng TASS đưa tin lực lượng Nga đã áp sát, bao vây quân Ukraine đồn trú tại khu vực Myrnohrad - Pokrovsk ở Donetsk.

Nga và Ukraine không bình luận về các tuyên bố của đối thủ.