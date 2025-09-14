Phương Tây tăng sức ép lên Nga về vấn đề Ukraine

Trang The Kyiv Independent ngày 13.9 đưa tin EU vừa gia hạn các lệnh cấm vận đối với Nga thêm 6 tháng, nhằm vào hơn 2.500 cá nhân và tổ chức của Nga bị cáo buộc hỗ trợ chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine. Trong số đó có Tổng thống Vladimir Putin, Ngoại trưởng Sergei Lavrov, các tướng lĩnh, nghị sĩ và nhiều cá nhân khác. Đại sứ các nước EU thông qua việc gia hạn trong cuộc họp hôm 12.9 tại Bỉ, trước khi các lệnh cấm vận hết hạn vào ngày 15.9.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh EU gia tăng áp lực nhằm buộc Nga thỏa thuận chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Bên cạnh việc gia hạn cấm vận, EU còn tái khẳng định cam kết loại bỏ dần việc mua nhiên liệu hóa thạch của Nga trước cuối năm 2027.

Tổng thống Zelensky tiếp Đặc phái viên Kellogg tại Kyiv vào ngày 11.9 Ảnh: AFP

Trong khi đó, Mỹ đang kêu gọi EU và G7 cấm vận thêm đối với Nga và áp thuế đối với các bên mua dầu Nga. G7 gồm Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Ý. Bộ trưởng tài chính các nước G7 hôm 12.9 họp tại Canada để thảo luận vấn đề trên. Theo Reuters, cuộc họp thống nhất sẽ tăng tốc thảo luận việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tăng cường phòng thủ cho Ukraine, bên cạnh "nhiều biện pháp kinh tế khả thi nhằm gia tăng sức ép lên Nga, bao gồm các lệnh cấm vận bổ sung và các biện pháp thương mại, chẳng hạn như thuế quan" đối với những bên hỗ trợ chiến dịch của Nga.

Nga thừa nhận đàm phán bế tắc, nhưng cáo buộc bên chịu trách nhiệm là Ukraine. "Các nhà đàm phán của chúng tôi có cơ hội trao đổi thông qua các kênh. Nhưng hiện tại, có lẽ chính xác hơn khi nói rằng các cuộc đàm phán đang tạm dừng", hãng AFP ngày 13.9 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu. "Không thể nhìn qua lăng kính hồng rồi kỳ vọng quá trình đàm phán sẽ mang lại kết quả ngay lập tức", ông nói thêm.

Phát biểu tại Kyiv, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây không nên tin tưởng Tổng thống Putin vì "mục tiêu của ông ấy là kiểm soát toàn bộ Ukraine". Nhà lãnh đạo Ukraine còn kêu gọi các đồng minh thúc giục Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Nga để chấm dứt chiến dịch tấn công của Moscow.

Liên quan vấn đề phương Tây đảm bảo an ninh cho Ukraine, Reuters ngày 13.9 dẫn lời ông Zelensky cho biết nhiều chi tiết về vấn đề này đã được đưa vào văn bản, đồng thời nhấn mạnh rằng sự hiện diện của binh sĩ nước ngoài tại Ukraine sẽ là tín hiệu cho thấy sự ủng hộ chính trị đối với Kyiv. Giới chức Ukraine cho biết Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg và các cố vấn an ninh từ Anh, Đức, Pháp và Ý đang ở Kyiv. Theo ông Zelensky, các quan chức này đã chia sẻ những kinh nghiệm trong việc phát triển phòng thủ chung của NATO và Ukraine đã đề xuất "cùng ngăn chặn mọi mục tiêu Nga".