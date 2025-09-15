Chiến sự Ukraine ngày 1.299: Ukraine tấn công lãnh thổ Nga dồn dập

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong đêm 13.9 và rạng sáng 14.9, phòng không Nga đã bắn hạ ít nhất 361 máy bay không người lái (UAV), 4 quả bom dẫn đường và một rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất. Bộ này không cung cấp chi tiết về địa điểm của các cuộc tấn công, theo Reuters.

Khói bốc lên từ một nhà máy lọc dầu ở thành phố Samara của Nga ngày 28.8 sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bị cho là do Ukraine tiến hành, trong ảnh được lấy từ video trên mạng xã hội

Ảnh: Reuters

Giới chức ở Nga khẳng định nhà máy lọc dầu Kirishinefteorgsintez ở huyện Kirishi thuộc tỉnh Leningrad của Nga nằm trong số các mục tiêu bị UAV Ukraine tấn công. Tỉnh trưởng Leningrad Alexander Drozdenko nói rằng 3 UAV đã bị phá hủy tại Kirishi và một đám cháy do mảnh vỡ UAV rơi xuống đã được dập tắt. Ông Drozdenko khẳng định không có người bị thương.

Bộ chỉ huy UAV của Ukraine xác nhận đã tấn công nhà máy lọc dầu Kirishinefteorgsintez và tuyên bố họ đã "thực hiện một cuộc tấn công thành công". Nhà máy lọc dầu Kirishinefteorgsintez lọc khoảng 17,7 triệu tấn dầu thô của Nga mỗi năm, tương đương 6,4% tổng sản lượng của cả nước.

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã gia tăng áp lực lên các nước thành viên NATO nhằm thắt chặt các lệnh cấm vận về năng lượng đối với Nga. Hôm 13.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẵn sàng áp đặt các lệnh cấm vận năng lượng mới đối với Nga, nhưng chỉ khi tất cả các quốc gia NATO ngừng mua dầu của Nga và thực hiện các biện pháp tương tự.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định sẽ tuân thủ thời hạn ngừng nhập khẩu dầu khí từ Nga vào năm 2028, bất chấp áp lực từ Mỹ yêu cầu phải hành động nhanh hơn.

Một nguồn tin từ cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine ngày 14.9 đã nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công vào hệ thống đường sắt của Nga trong cuối tuần qua, theo AFP.

Nguồn tin khẳng định với AFP rằng GUR đã nhắm vào những tuyến đường hậu cần quan trọng đối với lực lượng Nga theo hướng về phía hai tỉnh Kharkiv và Sumy của Ukraine.

Tỉnh trưởng Alexander Drozdenko của tỉnh Leningrad thuộc Nga thông báo hai đoàn tàu ở hai khu vực riêng biệt trong tỉnh đã trật bánh vào sáng sớm 14.9, khiến một lái tàu tử vong và làm gián đoạn giao thông đường sắt.

Vụ tàu trật bánh xảy ra vài giờ sau khi một thiết bị nổ phát nổ trên một đoạn đường ray ở tỉnh Oryol, cũng thuộc miền tây của Nga, vào cuối ngày 13.9, khiến 3 người thiệt mạng. Đến tối 14.9 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Mạng lưới đường sắt của Nga đã nhiều lần bị rung chuyển bởi các vụ trật bánh, nổ và hỏa hoạn mà giới chức nước này đổ lỗi cho hành vi phá hoại của Ukraine.

Kyiv thường không nhận trách nhiệm nhưng hay cổ vũ các cuộc tấn công tương tự, với lập luận rằng Nga sử dụng mạng lưới đường sắt của mình để vận chuyển binh sĩ và nhiên liệu cho lực lượng đang chiến đấu tại Ukraine.

Một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công nhà máy hóa chất Metafrax Chemicals ở vùng Perm Krai của Nga vào tối ngày 13.9 (giờ địa phương), theo trang tin The Kyiv Independent sáng 14.9 dẫn lại thông tin từ kênh tin tức đối lập Astra của Nga. Vùng Perm Krai nằm cách biên giới Nga-Ukraine hơn 1.800 km.

Vào khoảng 21 giờ 20 ngày 13.9, lãnh đạo Perm Krai là ông Dmitry Makhonin cáo buộc một chiếc UAV của Ukraine đã tấn công một doanh nghiệp ở thành phố Gubakha. Ông không tiết lộ chi tiết về danh tính của doanh nghiệp này.

Sau đó, kênh Astra xác định mục tiêu là nhà máy Metafrax Chemicals, một khu phức hợp lớn nằm ở Gubakha.

Đến tối 13.9 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với thông tin nhà máy Metafrax Chemicals bị tấn công.

Ukraine thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa vào các mục tiêu công nghiệp và quân sự trên lãnh thổ Nga, theo The Kyiv Independent.

Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Vienna (Áo) Mikhail Ulyanov viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng Bộ Quốc phòng Ba Lan không sẵn sàng tham vấn với phía Nga về vụ máy bay không người lái (UAV) hôm 10.9, theo Hãng tin TASS.

Ông Ulyanov cho biết có "rất nhiều câu hỏi đơn giản" nhưng vẫn chưa được Warsaw trả lời về lý do tại sao Nga lại muốn gây bất ổn tình hình ở Ba Lan, và những cáo buộc đã được đưa ra về sự liên quan của Nga trong vụ việc là quá sớm.

Đến tối 14.9 chưa có thông tin về phản ứng từ Ba Lan đối với phát ngôn của ông Ulyanov.

Vào sáng 10.9, quân đội Ba Lan đã phá hủy một số UAV xâm phạm không phận nước này. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho hay 19 vụ xâm phạm không phận đã được ghi nhận trong đêm 9.9 và rạng sáng 10.9. Theo yêu cầu của Ba Lan, NATO đã viện dẫn Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương để bắt đầu tham vấn giữa các thành viên của liên minh quân sự này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong đêm nói trên, quân đội Nga đã tấn công các doanh nghiệp quân sự Ukraine tại các tỉnh Ivano-Frankovsk, Khmelnitsky, Zhitomir, Vinnitsa và Lviv.

Mục tiêu phá hủy ở Ba Lan không được lên kế hoạch trước và tầm hoạt động của các UAV bị cho là đã vượt qua biên giới Ba Lan không vượt quá 700 km, theo TASS.

