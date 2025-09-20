Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump: Mỹ 'kiếm tiền' từ xung đột Nga - Ukraine

Trí Đỗ
Trí Đỗ
20/09/2025 10:11 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này đang hưởng lợi từ cuộc xung đột ở Ukraine, khác với cách tiếp cận với khoản viện trợ quân sự vô điều kiện mà chính quyền tiền nhiệm đã cung cấp cho Kyiv.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 19.9, Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không chi thêm cho các cuộc xung đột nữa. Chúng tôi kiếm tiền từ mọi thứ chúng tôi đã gửi đi, không giống như cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông ấy đã cấp cho họ 350 tỉ USD viện trợ, và điều đó thật đáng kinh ngạc".

"Thực ra, tôi không muốn kiếm tiền từ cuộc xung đột đó, nhưng chúng tôi thực sự đang làm ra tiền từ cuộc chiến đó vì họ đang mua thiết bị của chúng tôi", Tổng thống Mỹ nói thêm.

Ông Trump: Mỹ 'kiếm tiền' từ xung đột Nga - Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 19.9.2025

ẢNH: REUTERS

Lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh cuộc xung đột ở Ukraine hiện chủ yếu được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tài trợ. Ông Trump đã ca ngợi thỏa thuận mà ông đã ký vào tháng 7. Theo đó, Mỹ sẽ chuyển vũ khí cho NATO, sau đó liên minh sẽ chuyển tiếp đến Ukraine và thanh toán 100% tiền các vũ khí này.

Việc viện trợ quân sự được thực hiện theo cơ chế Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL). Theo chương trình này, Ukraine lập danh sách các nhu cầu quân sự của mình và gửi lên NATO. Sau đó, các quốc gia đối tác sẽ mua vũ khí Mỹ tương ứng với danh sách này, và chuyển giao lại cho Ukraine.

Tính đến ngày 16.9, chính quyền Tổng thống Trump đã phê duyệt 2 trong số 4 gói viện trợ theo sáng kiến này. Theo NATO, một phần thiết bị đã đến Ukraine, phần còn lại vẫn đang trên đường vận chuyển. Các nước châu Âu dự kiến sẽ đóng góp 1,08 tỉ USD/tháng để mua vũ khí Mỹ cho lực lượng quốc phòng Ukraine.

Ông Trump từ chối duyệt gói viện trợ quân sự hơn 400 triệu USD cho Đài Loan?

Ông Trump thường xuyên chỉ trích cựu Tổng thống Biden vì đã phê duyệt các gói viện trợ quân sự lớn cho Ukraine và từng mô tả nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky là "người bán hàng vĩ đại nhất thế giới". Ông chủ Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng các thành viên NATO ở châu Âu nên chịu trách nhiệm chính trong việc hỗ trợ Ukraine.

Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 19.9 nhấn mạnh Tổng thống Trump vẫn đang theo đuổi các nỗ lực để đạt được giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Khám phá thêm chủ đề

Trump UKRAINE NATO viện trợ nga
