Thế giới

Chính quyền ông Trump lần đầu viện trợ Ukraine theo cơ chế mới?

Vi Trân
Vi Trân
17/09/2025 10:26 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn các gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine theo cơ chế mới hợp tác cùng đồng minh NATO.

Reuters ngày 16.9 dẫn nguồn tin cho biết Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby đã phê chuẩn 2 gói viện trợ vũ khí cho Ukraine theo cơ chế Danh sách nhu cầu ưu tiên Ukraine (viết tắt là PURL), mỗi gói trị giá 500 triệu USD.

Đây là cơ chế hợp tác do Mỹ và đồng minh thành lập, theo đó Mỹ sẽ cung cấp vũ khí trong kho của nước này cho Ukraine và các nước NATO sẽ trả tiền.

Chính quyền ông Trump lần đầu viện trợ Ukraine theo cơ chế mới? - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một địa điểm huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa phòng không Patriot tại Đức hồi năm 2024

ẢNH: REUTERS

Sáng kiến có thể cung cấp đến 10 tỉ USD vũ khí cho Ukraine. Trước đó, chính quyền ông Trump chỉ bán vũ khí cho Ukraine hoặc chuyển các đợt viện trợ được phê chuẩn dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden.

Nguồn tin của Reuters nói chuyến hàng sẽ sớm được giao nhưng không nói rõ có những vũ khí nào, chỉ hé lộ là các hệ thống phòng không.

Mỹ chưa bình luận gì về thông tin của Reuters.

Hồi tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Kyiv muốn có ít nhất 1 tỉ USD mỗi tháng từ đồng minh để mua vũ khí do Mỹ sản xuất.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky News đăng ngày 16.9, ông Zelensky cho rằng vụ máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Ba Lan gần đây là âm mưu của Nga nhằm khiến NATO giữ lại các hệ thống phòng không cho mình và không cung cấp cho Ukraine nữa.

Đồng minh ông Putin cảnh báo chiến tranh nếu NATO lập vùng cấm bay ở Ukraine

Ba Lan mới đây thông báo phát hiện nhiều UAV Nga xâm nhập không phận và đã bắn rơi một vài chiếc. Nga bác bỏ cáo buộc nước này cố tình nhắm mục tiêu tại Ba Lan, nói Warsaw không đưa ra bằng chứng rõ ràng.

"Theo tôi, người Nga đã đưa ra một tín hiệu rằng đừng nghĩ đến việc cung cấp thêm các hệ thống phòng không cho Ukraine. Các người có thể cần tìm cách để có được nó cho mình", ông Zelensky nói.

Sau vụ việc, NATO đã triển khai chiến dịch mới nhằm đưa các tiêm kích đến tăng cường tuần tra tại Ba Lan. Một số chính trị gia còn nêu ý tưởng thiết lập vùng cấm bay một phần tại Ukraine.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thông báo Warsaw sẽ làm việc với Kyiv để phát triển các năng lực chống UAV hiệu quả, đồng thời hợp tác cùng đồng minh châu Âu để hỗ trợ thêm về phòng không, theo trang The Kyiv Independent. Ông cho rằng kinh phí không phải là rào cản và Ba Lan sẵn sàng chi tiền cho các hệ thống hiệu quả nhất.

Phương Tây tăng sức ép lên Nga về vấn đề Ukraine

Phương Tây tăng sức ép lên Nga về vấn đề Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) gia hạn cấm vận Nga, còn Mỹ kêu gọi G7 và EU áp thuế đối với các bên mua dầu Nga nhằm gia tăng áp lực, giữa bế tắc về giải pháp hòa bình ở Ukraine.

