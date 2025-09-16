Chiến sự Ukraine ngày 1.300: Ông Medvedev cảnh báo chiến tranh với NATO vì Ukraine

Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ngày 15.9 cảnh báo rằng việc thực thi ý tưởng thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine và khả năng NATO bắn hạ UAV Nga sẽ đồng nghĩa với chiến tranh giữa liên minh này và Moscow, theo TASS.

Ukraine bắn hạ một tên lửa Nga trong đợt tấn công tại Kyiv hôm 7.9 ẢNH: REUTERS

Theo TASS, ông Medvedev đưa ra tuyên bố trên để bình luận về chuyện Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đề xuất ý tưởng thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine.

Trước đó, Ba Lan cáo buộc UAV Nga 19 lần xâm nhập không phận vào tối 9.9 và rạng sáng 10.9, buộc nước này và đồng minh NATO triển khai lực lượng bắn hạ một vài chiếc.

Nga nói chỉ tấn công mục tiêu tại miền tây Ukraine và không nhắm đến mục tiêu nào tại Ba Lan. Romania mới đây cũng cáo buộc UAV Nga xâm phạm không phận và triệu tập đại sứ Nga để phản đối. Ngày 15.9, Anh cũng triệu tập đại sứ Nga để làm việc về vụ xâm phạm không phận các đồng minh NATO.

Ngoại trưởng Ba Lan cho rằng ý tưởng đóng một phần không phận Ukraine và triển khai lực lượng phòng thủ của NATO có thể được khôi phục sau các hành động nêu trên. Mặt khác, ông Sikorski nói NATO và Nga đang không trong tình trạng chiến tranh và Moscow chỉ có ý thăm dò NATO vì các UAV không mang theo chất nổ.

Cũng trong ngày 15.9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đáp trả ông Sikorski, tuyên bố "NATO đang chiến tranh với Nga". "Điều đó là hiển nhiên và không cần bằng chứng thêm", ông Peskov nói. Vị quan chức khẳng định NATO trên thực tế đang tham gia cuộc chiến chống Nga khi trực tiếp và gián tiếp ủng hộ chính quyền Kyiv.

Sau vụ việc tại Ba Lan, NATO đã triển khai chiến dịch Eastern Sentry (tạm dịch: Người gác cổng phía đông), trong đó triển khai nhiều chiến đấu cơ và tàu chiến đến sườn đông của liên minh để ngăn chặn mối đe dọa trên không.

Ông Medvedev nói rằng sứ mệnh "mạnh mẽ" của châu Âu làm ông "thích thú". "Đây có vẻ như là tất cả những gì còn lại của liên minh tự nguyện", cựu Tổng thống Nga nói, đề cập đến liên minh các nước ủng hộ Ukraine.

Trong khi đó, Phó chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) Konstantin Kosachev nói với báo Izvestia rằng chiến dịch Eastern Sentry cho thấy các nước phương Tây đã chọn con đường leo thang căng thẳng với Nga. Vị nghị sĩ cáo buộc vụ việc tại Ba Lan là màn khiêu khích được dàn dựng và việc Warsaw từ chối làm việc với Moscow cho thấy quyết tâm của Kyiv và các đồng minh châu Âu nhằm tăng cường đối đầu.

Dịch vụ internet vệ tinh Starlink, thuộc sở hữu của tỉ phú Elon Musk, đã gặp sự cố ngừng hoạt động trên toàn cầu vào ngày 15.9, theo thông báo trên trang web chính thức của công ty.

Dịch vụ này đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các bệnh viện, trường học và các đơn vị quân sự tuyến đầu trên khắp Ukraine, theo trang The Kyiv Independent.

"Starlink một lần nữa ngừng hoạt động trên toàn bộ tiền tuyến", ông Robert "Madyar" Brovdi, chỉ huy tác chiến bằng UAV của Ukraine, viết trên Telegram.

Nền tảng theo dõi sự cố dịch vụ Downdetector ghi nhận hàng chục ngàn khiếu nại của người dùng trên toàn thế giới về việc Starlink bị trục trặc. Công ty cho biết đang điều tra nguyên nhân.

Gần một giờ sau, ông Brovdi thông báo kết nối bắt đầu "dần dần được khôi phục", mặc dù Starlink chưa chính thức xác nhận việc phục hồi hoàn toàn. Downdetector cũng cho thấy số báo cáo sự cố đã giảm. Đây là lần ngừng hoạt động lớn thứ hai của Starlink trong vài tháng gần đây.

Mức độ rủi ro đối với Ukraine là rất cao, bởi Starlink đã thay thế phần lớn cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc bị phá hủy của nước này và đang hỗ trợ kết nối cả lĩnh vực dân sự lẫn quân sự.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào năm 2022, Ukraine đã nhận được hơn 50.000 thiết bị đầu cuối Starlink, trong đó Ba Lan cung cấp gần 30.000 bộ.

Sự phụ thuộc của Ukraine vào Starlink trước đây từng trở nên phức tạp do những căng thẳng với tỉ phú Elon Musk.

Rạng sáng 15.9, lực lượng Nga đã phóng 84 UAV tấn công kiểu Shahed và UAV mồi nhử, cùng 3 tên lửa S-300 sang Ukraine, theo The Kyiv Independent. Không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không đã ngăn chặn 59 UAV, số còn lại rơi xuống 13 địa điểm. Đợt tấn công làm ít nhất 5 dân thường thiệt mạng và 43 người bị thương.

Nga chưa bình luận nhưng lâu nay khẳng định không tấn công mục tiêu dân sự.

Ông Trump trả lời báo chí trước khi lên máy bay tại bang New Jersey ngày 14.9 ẢNH: REUTERS

Trả lời các phóng viên tại bang New Jersey hôm 14.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc đối thoại giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khó có thể diễn ra do thù hằn cá nhân sâu sắc giữa hai người, theo TASS.

"Sự thù hận giữa ông Zelensky và ông Putin là không thể hiểu được. Tôi không biết. Tôi nghĩ mình sẽ phải đích thân nói chuyện. Họ ghét nhau nhau đến mức gần như không thể nói chuyện", ông Trump nói.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo dự đoán rằng ông Putin và ông Zelensky có thể sớm gặp nhau. "Sẽ có đối thoại, không quan trọng bạn gọi đó là hội nghị thượng đỉnh hay chỉ là cuộc gặp gỡ thông thường", ông Trump nói.

Bình luận về việc này, người phát ngôn Điện Kremlin ngày 15.9 nói chưa có tiến triển nào liên quan hội nghị thượng đỉnh 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine.

Sau khi tiếp ông Putin tại Alaska hồi giữa tháng 8, ông Trump đã thúc đẩy cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine. Tuy nhiên, phía Nga nói cuộc gặp này chưa thể diễn ra nếu chưa đạt được các thỏa thuận trước. Ông Putin còn đề nghị ông Zelensky đến Moscow để gặp, điều mà phía Ukraine đã bác bỏ.



