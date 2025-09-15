Điện Kremlin: NATO đang chiến tranh với Nga

Trong cuộc họp báo ngày 15.9, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Điện Kremlin, phản bác tuyên bố trước đó của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski, khẳng định NATO và Nga đang chiến tranh, theo TASS.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ẢNH: REUTERS

Trước đó, ông Sikorski nói mặc dù máy bay không người lái (UAV) Nga bay vào không phận Ba Lan và bị quốc gia thành viên NATO bắn rơi, NATO đang không trong tình trạng chiến tranh với Nga.

Ông Peskov đã phản bác lại ý kiến này. "NATO đang chiến tranh với Nga. Điều này là hiển nhiên và không cần bằng chứng thêm. NATO trên thực tế đang liên quan cuộc chiến này", ông Peskov tuyên bố.

"NATO đang hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho chế độ Kyiv. Có thể nói với sự chắc chắn tuyệt đối rằng NATO đang chiến đấu chống Nga", ông Peskov bổ sung.

Các quan chức NATO chưa bình luận về phát ngôn nói trên từ Điện Kremlin.

Ukraine đã nhận viện trợ lớn từ các thành viên NATO trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, NATO khẳng định không trực tiếp tham chiến và binh sĩ cũng không được triển khai chiến đấu tại Ukraine.

Hôm 9.9, Ba Lan phát hiện nhiều UAV Nga xâm nhập không phận và đã cùng lực lượng NATO tại nước này bắn hạ một vài chiếc. Đây là lần đầu tiên một thành viên NATO bắn hạ UAV liên quan xung đột Nga - Ukraine.

Ông Sikorski gọi đây là nỗ lực của Nga nhằm thử phản ứng của NATO. Nga đã bác bỏ cáo buộc, nhấn mạnh rằng Warsaw không đưa ra bằng chứng và khẳng định các UAV được nhắc đến không đủ khả năng để bay tới lãnh thổ Ba Lan.