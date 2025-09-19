Ukraine sắp nhận tên lửa Patriot, HIMARS

Theo ông, đến nay Ukraine được đảm bảo hơn 2 tỉ USD tài chính cho các loại vũ khí do Mỹ sản xuất thông qua cơ chế Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine do NATO dẫn đầu. Ukraine kỳ vọng tổng số tiền cam kết đạt 3,5 tỉ USD vào tháng 10. Trong cuộc họp báo ở Kyiv hôm 17.9, ông Zelensky cho biết 2 lô đầu tiên, mỗi lô trị giá 500 triệu USD, sẽ "chắc chắn bao gồm tên lửa cho Patriot và HIMARS".

Ông Zelensky thăm một khu vực huấn luyện tên lửa cho binh sĩ Ukraine tại Đức Ảnh: Reuters

Phương Tây nỗ lực hỗ trợ vũ khí cho Ukraine trong bối cảnh Nga đang tiến triển trên mặt trận. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17.9 dẫn lời Tổng tư lệnh quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết ông đã thăm các cứ điểm của lực lượng Nga ở Ukraine và các binh sĩ Nga đang "tiến lên ở mọi hướng". Theo ông, các trận giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra theo hướng thị trấn Pokrovsk ở Donetsk. Tại vùng Luhansk, Bộ Quốc phòng Nga ngày 18.9 cho biết một đơn vị xe tăng Nga đã phá hủy một cứ điểm của Ukraine ở khoảng cách hơn 5 km bằng pháo 125 mm. Ngoài ra, hãng TASS dẫn lời chuyên gia quân sự Nga Andrey Marochko cho biết các đơn vị Nga tiến lên dọc tiền tuyến rộng 20 km tại khu vực Lyman ở Donetsk. Trong cuộc phỏng vấn với Sky News tuần này, ông Zelensky dự đoán sẽ có các cuộc tấn công mới của Nga, nhưng nói thêm rằng lực lượng Moscow hầu như không đạt được thành công nào đáng kể trên chiến tuyến trong các hoạt động gần đây.