Mỹ gặp khó về vấn đề Ukraine, Ba Lan lo phòng thủ

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News phát sóng hôm 18.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ giúp đảm bảo hòa bình sau khi đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. "Sau khi cuộc chiến được dàn xếp, chúng tôi sẽ giúp đảm bảo hòa bình. Và tôi nghĩ sau cùng điều đó sẽ được tiến hành", ông phát biểu.

Nhiều thách thức

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump thừa nhận rằng việc giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine đối diện nhiều thách thức hơn ông nghĩ và ông "rất thất vọng" về Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Điều mà tôi nghĩ sẽ là dễ dàng nhất (để dàn xếp) chính là Nga - Ukraine, nhờ mối quan hệ của tôi với Tổng thống Putin. Vì vậy, tôi thất vọng", ông nói. Tổng thống Mỹ nhiều lần ra thời hạn để Nga đạt thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine hoặc bị cấm vận, nhưng những thời hạn đó lần lượt trôi qua. Cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông với nhà lãnh đạo Nga tại Alaska (Mỹ) hôm 15.8 cũng không đạt đột phá lớn.

Ông Trump phát biểu với các phóng viên trên chiếc Không lực Một hôm 18.9 Ảnh: AP

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ vẫn tin tưởng rằng sẽ có giải pháp cho cuộc xung đột. "Cuối cùng, nếu giá dầu giảm, hoặc Nga không bán được dầu, thì họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đi đến thỏa thuận", ông phát biểu. Ông nói rằng Mỹ không thể cấm vận Trung Quốc với lý do nước này mua dầu Nga, trong khi châu Âu vẫn tiếp tục mua. Trong khi đó, theo trang The Kyiv Independent, Slovakia và Hungary cho biết họ sẽ không giảm nhập dầu và khí đốt từ Nga nếu Liên minh Châu Âu không đảm bảo đủ nguồn cung thay thế.

Tổng thống Ukraine tuyên bố phản công lớn ở Donetsk, giành lại 160 km vuông

Ba Lan lo ngại

Trong bối cảnh hòa đàm về Ukraine bế tắc và lo ngại Nga, chính quyền Ba Lan đang tiến hành các cuộc kiểm tra quy mô lớn đối với các hầm trú ẩn trên cả nước. Động thái này diễn ra ngay sau vụ các máy bay không người lái (UAV) của Nga xâm nhập Ba Lan hôm 10.9, trong đó phần lớn bay từ Belarus. Dù Nga tuyên bố không cố ý tấn công Ba Lan, Warsaw cho rằng đây là hành động khiêu khích có chủ đích.

Lực lượng Cứu hỏa quốc gia Ba Lan phối hợp với các địa phương đã tiến hành hơn 2.000 cuộc kiểm tra, trong đó hơn 1.000 cơ sở được đánh giá có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Ba Lan dự kiến chi gần 5 tỉ zloty (36.420 tỉ đồng) cải tạo các hầm trú ẩn, xây thêm hầm mới và cải thiện hệ thống cảnh báo.

Trong diễn biến liên quan, AFP ngày 19.9 đưa tin Mỹ phê duyệt thương vụ trị giá 780 triệu USD nhằm bán các hệ thống tên lửa chống tăng Javelin cho Ba Lan. "Thương vụ được đề xuất này sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách tăng cường an ninh cho một đồng minh NATO, quốc gia đóng vai trò là lực lượng thúc đẩy ổn định chính trị và kinh tế ở châu Âu", theo Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA). Trong tháng này, Ba Lan cũng đang tổ chức tập trận Iron Defender với các nước NATO, nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chung.

Bất ngờ: Chính tên lửa Ba Lan gây hư hại nhà chứ không phải UAV Nga