Chiến sự Ukraine ngày 1.302: Mỹ bán vũ khí theo cơ chế mới, cùng EU bàn kế siết kinh tế Nga

Pháo binh Nga hoạt động tại một địa điểm thuộc vùng chiến dịch đặc biệt ở Ukraine ảnh: bộ quốc phòng nga

Tình hình chiến tuyến

TASS hôm 17.9 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ghi nhận quân đội Ukraine trong 24 giờ qua đã tổn thất khoảng 1.555 binh sĩ trên toàn bộ tiền tuyến.

Trong cùng thời điểm, phía Ukraine cũng mất 14 xe chiến đấu bọc thép, 12 pháo các loại và một hệ thống pháo phản lực phóng loạt Sivalka.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Nga đã bắn phá các cơ sở hạ tầng đường sắt, kho chứa máy bay không người lái (UAV) và bãi phóng UAV của đối phương, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Lực lượng Nga cũng phá hủy xuồng máy không người lái của Ukraine ở phía tây bắc biển Đen.

Cùng ngày, các hệ thống phòng không Nga cũng bắn rơi tổng cộng 357 UAV cánh cố định của Ukraine.

Ukraine chưa bình luận thông tin trên.

Trong một diễn biến liên quan, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua gói viện trợ vũ khí đầu tiên cho Ukraine được tài trợ bởi các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận những bước tiếp theo nhằm siết chặt gọng kìm kinh tế đối với Nga liên quan đến chiến sự tại Ukraine, theo AFP hôm 17.9.

“Tôi đã có một cuộc trao đổi khả quan với Tổng thống Trump về việc tăng cường các nỗ lực chung nhằm đẩy mạnh áp lực kinh tế cho Nga thông qua các biện pháp bổ sung", bà viết trên X (tên cũ Twitter).

Bà Von der Leyen cho hay phía Liên minh châu Âu (EU) sẽ sớm đưa ra các đề xuất cho gói cấm vận thứ 19 của khối đối với Nga kể từ năm 2022.

Mỹ đã bật đèn xanh cho thương vụ đầu tiên mua vũ khí Mỹ cho Ukraine bằng nguồn tài chính từ NATO ảnh: afp





Gói cấm vận mới nhất bao gồm các biện pháp nhằm vào tiền điện tử, ngân hàng và năng lượng.

Về phần mình, ông Trump yêu cầu các đồng minh phải ngưng mua dầu của Nga và thúc giục các nước áp đặt thuế quan cho Trung Quốc.

EU gồm 27 quốc gia thành viên đã cấm phần lớn dầu nhập khẩu từ Nga vào năm 2022, và khối cũng lên kế hoạch tiến tới loại bỏ hoàn toàn dầu, khí đốt Nga khỏi mạng lưới năng lượng EU trước cuối năm 2027.

Bà Von der Leyen cho hay Brussels muốn đẩy nhanh tiến trình trên.

Trước thông tin EU, Mỹ chuẩn bị hợp lực tăng cường cấm vận kinh tế đối với Nga, thông tấn xã Nga TASS đưa tin người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 17.9 khẳng định chính quyền Moscow cởi mở trước viễn cảnh giải quyết xung đột ở Ukraine thông qua các biện pháp ngoại giao.

Hôm 17.9, Đan Mạch cho biết sẽ lần đầu tiên mua "vũ khí chính xác tầm xa" với lý do cần năng lực ứng phó trước mối đe dọa từ Nga.

AFP dẫn lời Thủ tướng Mette Frederiksen phát biểu tại một cuộc họp báo rằng động thái trên đánh dấu một sự thay đổi trong chính sách phòng thủ của Đan Mạch.

"Lần đầu tiên, Đan Mạch sẽ xây dựng năng lực quân sự với vũ khí chính xác tầm xa".

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen, cùng Ngoại trưởng Lars Løkke Rasmussen họp báo tại Văn phòng Thủ tướng ở Copenhagen hôm 17.9 ảnh: reuters

Bà Frederiksen cho rằng Nga sẽ vẫn là mối đe dọa đối với Đan Mạch và châu Âu “trong nhiều năm tới”, và chính phủ quyết định cần phải xây dựng một năng lực răn đe thực sự “đáng tin cậy”.

"Với những dòng vũ khí trên, lực lượng phòng thủ sẽ có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa, và ví dụ, sẽ vô hiệu hóa các mối đe dọa từ kẻ địch", theo thủ tướng Đan Mạch, và vũ khí sẽ có thể là tên lửa hoặc máy bay không người lái.

Trong thông báo mới, Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho hay bắt đầu nghiên cứu các hệ thống vũ khí tầm xa phù hợp nhất với nhu cầu của nước này.

Tăng cường tái vũ trang đã trở thành ưu tiên của chính phủ do Thủ tướng Frederiksen thuộc Đảng Dân chủ Xã hội lãnh đạo, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ năm 2022.

Tuần trước, Đan Mạch thông báo sẽ đầu tư khoảng 58 tỉ kroner (9,2 tỉ USD) để mua những hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa do châu Âu sản xuất.