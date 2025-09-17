Đến năm 2032, dòng tiêm kích F-35 sẽ 'biến hóa' nguy hiểm hơn nữa

Binh sĩ Mỹ thao tác với tiêm kích F-35A Lightning II tại Căn cứ Không quân Hoàng gia Lakenheath (Anh) hồi tháng 3 ảnh: không quân mỹ

Tạp chí The National Interest hôm 17.9 đưa tin rằng sau khi vấp phải trì hoãn trong quá trình nâng cấp tiêm kích F-35 được gọi là Nâng cấp Công nghệ đợt 3 (TR-3), nhà sản xuất Lockheed Martin dự kiến sẽ hoàn tất việc cải tiến các máy bay thuộc Block 4 chậm nhất vào năm 2032.

"TR-3 là nền tảng mới để thúc đẩy quá trình tích hợp Block 4 vốn bắt đầu vào năm 2018 và sẽ tiếp tục cho đến năm 2030 hoặc 2032, có nghĩa là thêm 5 đến 7 năm nữa", theo ông Jim Post, Giám đốc Chương trình Khách hàng Đối tác F-35 chia sẻ với trang Defense News hôm 16.9 tại Triển lãm Quốc phòng DSEI 2024 ở London (Anh).

Nỗ lực nâng cấp phần cứng và phần mềm của dòng tiêm kích F-35, gọi chung là Block 4, được thiết kế để nâng cao năng lực vũ khí, những hệ thống cảm biến và năng lực tổng hợp dữ liệu cảm biến của dòng tiêm kích thế hệ thứ 5 của Mỹ.

Tính đến tháng 9.2025, chương trình nâng cấp đã vượt ngân sách ít nhất 6 tỉ USD và đang chậm tiến độ vài năm, một phần do trì hoãn liên quan đến việc triển khai TR-3.

"Block 4 là sự tiến hóa kế tiếp của tiêm kích, và TR-3 giúp máy bay có tốc độ xử lý nhanh hơn tới 25 lần. Gói nâng cấp cho phép cải thiện đáng kể bộ nhớ hệ thống F-35, và những màn hình chiến thuật của phi công có năng lực thực hiện mọi quy trình với tốc độ nhanh hơn", ông Post giải thích.

Su-57 Nga "chạm mặt" F-35 Mỹ lần đầu tiên

Trong bối cảnh chương trình F-35 chật vật với tình trạng vượt ngân sách, sản xuất bị chậm trễ và chuỗi cung ứng bị tắc nghẽn, Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ hôm 3.9 thông báo chương trình có kế hoạch giảm quy mô của Block 4 để đảm bảo các năng lực chiến đấu được bàn giao cho lực lượng tác chiến với tiến độ dễ nắm bắt hơn so với trước đây.

Văn phòng cũng cho biết việc chậm trễ liên quan đến TR-3 vốn đóng vai trò then chốt cho nỗ lực hiện đại hóa Block 4 là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc bàn giao máy bay trong năm 2024 bị trễ so với dự kiến.

Năm ngoái, Lockheed Martin giao được 110 máy bay. Tất cả đều bị giao trễ thời hạn trung bình khoảng 238 ngày, tăng so với mức 61 ngày trong năm 2023.