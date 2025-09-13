Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Lộ diện khái niệm các lớp tàu chiến mới của Anh

Thụy Miên
Thụy Miên
13/09/2025 16:14 GMT+7

Nhà thầu quân sự BAE Systems vừa đưa ra khái niệm về 2 lớp tàu chiến thế hệ mới, mà cùng nhau có thể thay đổi cách thức Hải quân Hoàng gia Anh tác chiến trên biển trong thời gian tới.

Lộ diện tàu chiến mới Anh: Khái niệm lớp tàu chiến thế hệ mới từ BAE Systems - Ảnh 1.

Một trong các khái niệm tàu chiến thế hệ mới của Anh

ảnh: BAE

Tại Triển lãm và Thương mại Quốc phòng DSEI 2025 ở London (Anh) từ 9-12.9, BAE Systems công bố thiết kế của hai lớp tàu chiến mới, lần lượt là tàu chỉ huy điều khiển tác chiến trên không tương lai và một nhóm gọi chung là tàu cảm biến tác chiến triển khai (SEP).

Hai lớp tàu trên nhằm đáp ứng tình trạng thiếu nhân lực vận hành tàu, ngân sách eo hẹp và nhu cầu đẩy nhanh việc triển khai tên lửa hạm đối không, và được kỳ vọng sẽ cung cấp khối lượng hùng hậu trên biển cho Hải quân Hoàng gia Anh trong tình hình mới.

Cần lưu ý rằng BAE Systems không giới thiệu 2 lớp tàu mới như là mẫu "Type 83". Thay vào đó, đây là các mẫu ý tưởng minh họa cho tác chiến trên không phân tán trong tương lai.

BAE Systems đề xuất gì?

Tàu chỉ huy sẽ được lắp radar chủ lực, đảm nhận vai trò chỉ huy tác chiến và điều khiển các tàu nhỏ hơn hoạt động theo kiểu phân tán, theo UK Defence Journal hôm 12.9.

Cụ thể, tàu chỉ huy phòng mang cảm biến chính, tức radar chính, và có chức năng chỉ huy, nhận diện mục tiêu và điều khiển các hệ thống tác chiến, như tên lửa và các loại vũ khí khác.

Tàu cũng sẽ được trang bị hỏa lực mạnh. Thiết kế cho phép tàu mang tối đa 128 tên lửa, với không gian và nguồn điện dự phòng dùng cho vũ khí như laser, mồi bẫy, pháo tự động và máy bay không người lái.

Nhân sự là điểm thay đổi lớn so với các tàu khu trục hiện nay. BAE cho biết tàu chỉ huy được thiết kế để vận hành với không đến 100 người, nhờ vào hệ thống tự động hóa và thiết kế theo hướng tối ưu nội thất.

Lộ diện tàu chiến mới Anh: Khái niệm lớp tàu chiến thế hệ mới từ BAE Systems - Ảnh 2.

Khái niệm tàu cảm biến tác chiến triển khai

ảnh: BAE

Nếu tàu chỉ huy đóng vai trò "bộ não", tàu cảm biến tác chiến triển khai (SEP) chính là "cơ bắp". Khái niệm tàu SEP dựa trên mẫu tàu ba thân, mà theo BAE giải thích là có năng lực đi biển tốt, lực cản thấp nên giúp đạt tốc độ cao với công suất thấp.

Mỗi tàu SEP có thể mang theo 32 ống phóng thẳng đứng, có hệ thống radar và pháo riêng, với tùy chọn trang bị thêm sonar kéo cho nhiệm vụ chống ngầm.

Điểm đáng chú ý là thiết kế của tàu SEP cực kỳ linh hoạt. BAE cho hay dàn sonar kéo có thể lắp đặt đằng sau tàu, không làm ảnh hưởng đến thiết kế phần lắp các ống phóng thẳng đứng.

Tin liên quan

Trung Quốc khai trừ 4 tướng lĩnh khỏi Quốc vụ viện

Trung Quốc khai trừ 4 tướng lĩnh khỏi Quốc vụ viện

Hôm 12.9, Ủy ban Thường vụ thông báo về việc bãi miễn tư cách đại biểu của 4 tướng lĩnh tại Quốc vụ viện Trung Quốc, phản ánh mức độ mở rộng của chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội.

Tàu chiến Mỹ, Anh đi qua eo biển Đài Loan, quân đội Trung Quốc cảnh báo

Nga, Belarus tập trận quân sự sát sườn NATO

Khám phá thêm chủ đề

lớp tàu chiến mới Hải quân hoàng gia Anh tàu chỉ huy điều khiển tác chiến trên không tàu cảm biến tác chiến triển khai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận