Nga, Belarus tập trận quân sự sát sườn NATO

Nga và Belarus ngày 12.9 tổ chức tập trận Zapad 2025 tại nhiều thao trường và vùng biển, trong đó có những khu vực gần lãnh thổ các nước thành viên NATO. Zapad 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12 - 16.9 và sự kiện này đã được lên kế hoạch từ lâu, theo Reuters.

Quân nhân Nga tại một sân bay ở vùng Kaliningrad ẢNH: REUTERS

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong giai đoạn đầu của cuộc tập trận, quân đội sẽ mô phỏng tình huống đẩy lùi một cuộc tấn công nhằm vào Nga và Belarus.

Đến giai đoạn 2, lực lượng Nga và Belarus sẽ tập trung vào "khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước liên bang và tiêu diệt kẻ thù, bao gồm cả sự tham gia của một nhóm lực lượng liên minh từ các quốc gia thân thiện". Quân nhân 2 nước dự kiến thực hành khoa mục đánh chặn đòn không kích, cũng như đối phó lực lượng trinh sát phá hoại của đối phương.

Giới chức Nga không công bố số lượng quân nhân và khí tài tham gia Zapad 2025, trong khi Belarus thông báo nước này điều động khoảng 13.000 quân nhân.

Điện Kremlin ngày 12.9 cho biết những lo ngại của châu Âu về các cuộc tập trận là phản ứng cảm tính dựa trên thái độ không thiện cảm đối với Nga. Điện Kremlin từ chối bình luận về vụ việc UAV xâm phạm không phận Ba Lan gần đây.

Về phần mình, thiếu tướng Pavel Muraveiko, Tổng tham mưu trưởng quân đội Belarus, cho biết tất cả các cuộc tập trận sẽ được tổ chức ở "khoảng cách đáng kể" so với biên giới với các thành viên NATO và Ukraine.

Ông Muraveiko cho hay cuộc tập trận sẽ có nội dung tác chiến điện tử và sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ việc ra quyết định.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã mô tả cuộc tập trận Zapad 2025 là "rất hung hăng" và tuyên bố rằng nước này sẽ đóng cửa biên giới với Belarus từ nửa đêm 11.9.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cho biết nước này đã chuẩn bị trong nhiều tháng và đang tổ chức cuộc tập trận riêng có tên là Iron Defender. "Có khoảng 30.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận Iron Defender và khoảng 5.000 binh sĩ ở biên giới", ông Tomczyk nói với Reuters.

Lithuania, thành viên NATO nằm giáp Belarus và vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga, thông báo đang điều quân tới bảo vệ biên giới vì tập trận Zapad 2025.