Thế giới

Trung Quốc khai trừ 4 tướng lĩnh khỏi Quốc vụ viện

Thụy Miên
Thụy Miên
13/09/2025 10:44 GMT+7

Hôm 12.9, Ủy ban Thường vụ thông báo về việc bãi miễn tư cách đại biểu của 4 tướng lĩnh tại Quốc vụ viện Trung Quốc, phản ánh mức độ mở rộng của chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội.

Trung Quốc khai trừ 4 tướng lĩnh khỏi Quốc vụ viện trong chiến dịch chống tham nhũng - Ảnh 1.

Tướng Vương Xuân Ninh, Tư lệnh Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc

ảnh: pap

Tờ South China Morning Post tối 12.9 đưa tin 4 tướng lĩnh bị khai trừ khỏi Quốc vụ viện Trung Quốc lần lượt là tướng Vương Xuân Ninh, Tư lệnh Cảnh sát Vũ trang Nhân dân; tướng Vương Chí Bân, Trưởng ban kỷ luật của Lực lượng Tên lửa; tướng Trương Lâm, Cục trưởng Cục Bảo đảm Hậu cần thuộc Quân ủy Trung ương; tướng Cao Đại Quang, Chính ủy của Lực lượng Hậu cần Liên hiệp trực thuộc Quân ủy.

Trong số những gương mặt ở trên, ông Vương Xuân Ninh (62 tuổi) là người có cấp bậc cao nhất với quân hàm đại tướng. Ông có sự nghiệp lâu năm trong Lục quân Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc, năm 2016 từng được bổ nhiệm làm Tư lệnh quân khu Bắc Kinh, cũng là bên chịu trách nhiệm bảo vệ thủ đô Bắc Kinh.

Tháng 5.2020, ông được chuyển sang lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân trên vai trò Tham mưu trưởng, và trở thành tư lệnh trong vòng 8 tháng sau.

Ông Vương Chí Bân được bổ nhiệm làm Trưởng ban Kỷ luật của Lực lượng Tên lửa hồi tháng 12.2023. Đây là đơn vị sở hữu một số tài sản chiến lược quan trọng nhất của quân đội Trung Quốc, bao gồm các tên lửa hạt nhân chiến lược.

Việc bổ nhiệm của tướng Vương Chí Bân nhằm siết chặt kỷ luật tại đơn vị sau khi 3 cựu chỉ huy lần lượt là ông Lý Vũ Siêu, ông Chu Diên Ninh và ông Ngụy Phượng Hòa đối mặt điều tra với cáo buộc tham nhũng. Trong số này, ông Ngụy từng là Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2018 đến tháng 9.2023.

Trước đó, ông Vương từng giữ nhiều vai trò chính trị quan trọng trong Lục quân, hoạt động tại các quân đoàn số 1, 73 và 81 trong giai đoạn 2015–2018. Đến tháng 3.2022, ông được bổ nhiệm làm Chính ủy Lục quân của Chiến khu Tây bộ.

Còn tướng Trương Lâm, là người đứng đầu Cục Bảo đảm Hậu cần của Quân ủy Trung ương, nơi quản lý toàn bộ Lực lượng Hậu cần Liên hiệp của quân đội Trung Quốc.

Diễn biến trên đánh dấu hơn một thập niên trôi qua kể từ khi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội, và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Khám phá thêm chủ đề

Trung Quốc Quốc vụ viện khai trừ tướng lĩnh chống tham nhũng trong quân đội
