Hải quân Mỹ có tham mưu trưởng mới sau 6 tháng nữ tướng bị cách chức

Vào tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã sa thải người tiền nhiệm của ông Caudle là đô đốc Lisa Franchetti mà không có lời giải thích, theo AP. Bà Franchetti là người phụ nữ đầu tiên giữ chức Tham mưu trưởng hải quân Mỹ.

Cả đô đốc Caudle lẫn Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan đều không phát biểu về vụ bà Franchetti bị cách chức tại buổi lễ hôm 25.8, dù bà Franchetti nằm trong số một số cựu tham mưu trưởng hải quân tham dự.

Đô đốc Daryl Caudle tại thành phố New York ngày 26.5.2023 Ảnh: AP

Bà Franchetti là người phụ nữ thứ hai được thăng hàm đô đốc 4 sao và nằm trong số một số nữ lãnh đạo quân sự bị chính quyền Trump cách chức. Tướng Không quân CQ Brown Jr. cũng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân trong cùng ngày với bà Franchetti.

Tại buổi lễ hôm 25.8, Bộ trưởng Phelan mô tả lực lượng hải quân gặp các vấn đề như "các xưởng đóng tàu xuống cấp, bảo trì không đầy đủ, chi phí vượt mức khổng lồ, tốc độ giao hàng và sửa chữa bị chậm trễ" cùng những truyền thống không rõ ràng đang kìm hãm sự đổi mới.

"Đô đốc Caudle, chúng ta phải cùng nhau tái thiết, cải cách và tập trung lại vào những gì quan trọng - sự sẵn sàng, trách nhiệm giải trình và kết quả - để thực hiện sứ mệnh hòa bình thông qua sức mạnh của Tổng thống Trump", ông Phelan nhấn mạnh.

Đô đốc Caudle hoàn toàn đồng tình với cụm từ thường được chính quyền Trump nhắc lại là "hòa bình thông qua sức mạnh mang lại hiệu quả".

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ bị sa thải sau báo cáo về Iran

Ông Caudle, cho đến khi được thăng chức tham mưu trưởng hải quân vẫn là chỉ huy Bộ Tư lệnh Lực lượng Hạm đội Mỹ, cho hay ông muốn được "đánh giá dựa trên kết quả chúng tôi đạt được". Cụ thể, ông trích dẫn số lượng tàu được giao và sửa chữa đúng hạn, số lượng tàu được biên chế, và việc sản xuất vũ khí đáp ứng được nhu cầu của Hải quân Mỹ.

Bộ trưởng Phelan nhấn mạnh thành công của đô đốc Caudle "có mối liên hệ mật thiết với thành công của tôi với tư cách là Bộ trưởng Hải quân và ngược lại".