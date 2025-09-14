Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tên lửa bội siêu thanh Nga diệt mục tiêu trong cuộc tập trận với Belarus

Văn Khoa
Văn Khoa
14/09/2025 20:05 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 14.9 tuyên bố đã phóng một tên lửa hành trình bội siêu thanh Tsirkon (Zircon) vào một mục tiêu trên biển Barents.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo cuộc tập trận chiến lược chung "Zapad" của Nga và Belarus bắt đầu vào ngày 12.9 nhằm cải thiện khả năng chỉ huy và phối hợp quân sự trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công nhắm vào Nga hoặc Belarus.

Moscow và Minsk khẳng định cuộc tập trận này chỉ mang tính chất phòng thủ và họ không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào.

Tên lửa bội siêu thanh Nga diệt mục tiêu trong cuộc tập trận với Belarus- Ảnh 1.

Tàu hộ vệ Đô đốc Golovko thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga phóng tên lửa bội siêu thanh Tsirkon (Zircon) trong cuộc tập trận chung Zapad với Belarus, trong hình từ video được phát hành ngày 14.9

Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay đã công bố đoạn video về cảnh tàu hộ vệ Đô đốc Golovko thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga phóng một tên lửa bội siêu thanh Tsirkon vào một mục tiêu trên biển Barents.

"Theo dữ liệu giám sát khách quan nhận được trong thời gian thực, mục tiêu đã bị tiêu diệt bằng một đòn tấn công trực diện", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Vào năm 2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố tên lửa Tsirkon có thể bay với tốc độ gấp 9 lần vận tốc âm thanh và có thể tấn công các mục tiêu trên biển và trên bộ ở tầm bắn hơn 1.000 km.

Nga - Belarus tập trận Zapad 2025, NATO lo lắng

Theo Hãng tin TASS, tên lửa Tsirkon có khả năng đạt tốc độ Mach 9 (hơn 11.100 km/giờ). Ông Igor Krokhmal, chỉ huy tàu hộ vệ Đô đốc Gorshkov cho hay tầm bắn của tên lửa Tsirkon trên tàu là 1.500 km.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay còn tuyên bố các máy bay chống ngầm tầm xa thuộc quân đoàn không quân hỗn hợp của Hạm đội Phương Bắc cũng tham gia cuộc tập trận nói trên. Bộ này cho biết thêm các chiến đấu cơ Su-34 đã thực hành ném bom các mục tiêu trên bộ.

