Thế giới Quân sự

Mỹ lần đầu phô diễn hệ thống phóng tên lửa Typhon ở Nhật

Khánh An
15/09/2025 18:38 GMT+7

Mỹ đưa hệ thống tên lửa Typhon đến Nhật Bản và cho biết hệ thống này sẽ được chuyển đi sau khi tham gia cuộc tập trận thường niên Resolute Dragon.

Mỹ lần đầu phô diễn hệ thống tên lửa Typhon ở Nhật- Ảnh 1.

Hệ thông tên lửa Typhon được giới thiệu trong một sự kiện dành cho truyền thông tại căn cứ Iwakuni ở Nhật hôm 15.9

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 15.9 đưa tin Mỹ lần đầu tiên phô diễn hệ thống tên lửa tầm trung Typhon tại Nhật Bản và dự kiến đưa vào cuộc tập trận song phương đang tiếp diễn.

Bệ phóng trên bộ này có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn có thể vươn tới bờ biển phía đông của Trung Quốc hoặc một số khu vực của Nga từ lãnh thổ Nhật.

Hệ thống Typhon sẽ được đưa vào cuộc tập trận thường niên Resolute Dragon. Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 11-25.9, có sự tham gia của 20.000 binh sĩ Mỹ và lực lượng phòng vệ Nhật Bản, cùng các tàu chiến và hệ thống tên lửa.

"Việc sử dụng nhiều hệ thống và các loại đạn dược khác nhau có thể tạo ra những tình huống khó khăn cho đối phương", đại tá Wade Germann chỉ huy lực lượng vận hành hệ thống tên lửa phát biểu trước bệ phóng Typhon tại Căn cứ Không quân Thủy quân lục chiến Iwakuni.

"Tốc độ triển khai nhanh cho phép chúng tôi đưa nó ra tuyến đầu một cách mau lẹ khi cần", ông nói thêm và cho biết Typhon sẽ được đưa khỏi Nhật sau cuộc tập trận Resolute Dragon. Ông từ chối tiết lộ đơn vị này sẽ được triển khai ở đâu tiếp theo hoặc liệu có quay trở lại Nhật hay không.

Việc ra mắt hệ thống này ở Nhật diễn ra sau khi nó được triển khai tới Philippines vào tháng 4.2024, một động thái vấp phải chỉ trích gay gắt từ Bắc Kinh và Moscow, cáo buộc Mỹ châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang.

Ông Germann từ chối cho biết liệu khẩu đội Typhon tại Nhật có phải là đơn vị từng được triển khai tới Philippines hay không. Hệ thống này vẫn còn ở Philippines hôm 28.8.

Philippines dự định đưa hệ thống tên lửa Typhon vào một cuộc tập trận lớn

Trung tướng Roy Galido, Tổng tư lệnh Lục quân Philippines cho biết nước này sẽ đưa hệ thống tên lửa Typhon do Mỹ sản xuất vào một cuộc tập trận huấn luyện vũ khí lớn vào tháng tới.

