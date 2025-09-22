Chiến sự Ukraine ngày 1.306: Lại tấn công chết người

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov tại tỉnh Belgorod của Nga ngày 21.9 cho biết đã có 2 dân thường thiệt mạng và 4 người bị thương trong các cuộc tấn công của Ukraine, theo Reuters.

Trong đó, một người phụ nữ tử vong khi ngôi nhà của bà tại làng Shebekino bị trúng đạn pháo. Nạn nhân còn lại là một người đàn ông tại Rakitnoe, thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Công nhân Nga giăng lưới quanh một tòa nhà tại Belgorod để ngăn UAV ẢNH: REUTERS

Tình Belgorod nằm giáp biên giới Ukraine và thường xuyên bị tấn công từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2.2022.

Trước đó, Tỉnh trưởng Vyacheslav Fedorishchev của tỉnh Samara (Nga) ngày 20.9 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào tỉnh Samara đã khiến 4 người thiệt mạng. Ukraine chưa bình luận nhưng nếu được xác nhận, đây là một trong những cuộc tấn công trả đũa đẫm máu của Ukraine nhắm vào Nga, theo AFP.

UAV Nga bị bắn rơi tại Kyiv vào rạng sáng 20.9 ẢNH: AFP

Liên quan diễn biến chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga ngày 21.9 thông báo quân đội Ukraine đã tổn thất 1.515 binh sĩ trên toàn bộ tiền tuyến trong vòng 24 giờ, theo TASS. Bộ này cho hay các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 65 UAV của Ukraine trong khi Hạm đội biển Đen phá hủy 2 tàu không người lái của Ukraine tại biển Đen.

Trong khi đó, Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng đến 54 UAV dạng Shahed và UAV mồi nhử trong rạng sáng 21.9 và lực lượng phòng không Ukraine ngăn chặn 33 chiếc. Các quan chức địa phương thông báo có ít nhất một dân thường thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong đợt tấn công, theo trang The Kyiv Independent.

Nga và Ukraine không bình luận về thông tin của bên còn lại và lâu nay nhấn mạnh không tấn công dân thường hay mục tiêu dân sự.

Xem chiến đấu cơ Typhoon Anh xuất kích tuần tra không phận Ba Lan

Máy bay NATO theo dõi máy bay Nga?

Không quân Đức ngày 21.9 điều 2 tiêm kích Eurofighter để theo dõi một máy bay trinh sát quân sự Il-20M của Nga tại không phận trung lập trên biển Baltic. Sau đó, Đức giao lại nhiệm vụ theo dõi cho các đối tác NATO tại Thụy Điển, theo Reuters.

"Một lần nữa, lực lượng phản ứng nhanh của chúng tôi, gồm 2 máy bay Eurofighter, đã được NATO giao nhiệm vụ điều tra một máy bay không xác định, không có kế hoạch bay hoặc liên lạc vô tuyến trong không phận quốc tế", Không quân Đức tuyên bố.

"Đó là một máy bay trinh sát Il-20M của Nga. Sau khi xác định bằng mắt thường, chúng tôi đã chuyển giao nhiệm vụ hộ tống máy bay cho các đối tác NATO Thụy Điển và quay về Rostock-Laage", Berlin cho hay.

Nga chưa bình luận gì về vụ việc này.

Trước đó, các nước NATO gồm Ba Lan, Romania và Estonia lần lượt tố cáo UAV và máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận.

Vụ gần nhất là khi 3 tiêm kích MiG-31 của Nga bị cho là bay vào không phận Estonia mà không xin phép vào ngày 19.9, ở lại trong đó 12 phút trước khi bị buộc phải rời đi. Estonia đã kích hoạt cơ chế tham vấn và Hội đồng Bắc Đại Tây Dương của NATO sẽ họp vào ngày 23.9 để thảo luận về vụ việc.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp trong ngày 22.9 về cáo buộc nói trên. Bộ Quốc phòng Nga đã phủ nhận, cho rằng máy bay của nước này chỉ bay trên vùng biển trung lập.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết NATO đang phản ứng rất hiệu quả và nói rằng liên minh sẵn sàng sử dụng biện pháp cuối cùng là vũ lực nếu buộc phải làm vậy, theo The Kyiv Independent.