Chiến sự Ukraine ngày 1.304: Ukraine phát hiện kế hoạch tấn công Kupiansk của Nga?

Một căn nhà bốc cháy sau một cuộc tập kích của Nga tại tỉnh Kharkiv ở Ukraine Ảnh: AP

Trang Ukrainska Pravda ngày 19.9 dẫn các nguồn tin Ukraine cho rằng Nga đang tìm cách tiến vào thị trấn Kupiansk ở tỉnh Kharkiv, khi tập trung quân đến khu vực lân cận và hoạt động theo từng nhóm nhỏ.

Tình hình tại mặt trận Kupiansk đang hết sức căng thẳng, khi Nga tập trung nhân lực và vũ khí gần các làng Radkivka và Holubivka.

Quân đoàn số 10 thuộc lục quân Ukraine thông báo: "Thị trấn Kupiansk là mục tiêu chiến lược của đối phương. Họ đã tập trung lực lượng gần Radkivka và Holubivka, một đường ống dẫn khí đã bị hư hại và ngập nước. Đã có những nỗ lực vượt sông Oskil bằng thuyền, nhưng phần lớn đã bị phá hủy bằng pháo binh, súng cối và máy bay không người lái (UAV)".

Đơn vị này cáo buộc các binh sĩ Nga hoạt động theo từng nhóm bộ binh nhỏ và mặc đồ thường dân. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết thực tế vẫn đang diễn ra giao tranh tại khu vực mà Nga gọi là "kiểm soát" trong khu vực này, vì các nhóm tấn công của Ukraine đang hoạt động ở đó.

Tổng thống Ukraine tuyên bố phản công lớn ở Donetsk, giành lại 160 km vuông

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Nga tiến lên tại nhiều hướng

Hãng TASS ngày 19.9 đưa tin các binh sĩ Nga đã đánh bật một nhóm binh sĩ Ukraine ra khỏi hầu hết các vị trí tại làng Shandryholove ở tỉnh Donetsk, khiến đối phương rút lui theo hướng 2 làng Alexandrovka và Korovy Yar.

Lực lượng Nga còn chọc thủng hàng phòng thủ của Ukraine và tiến vào làng Yampil ở Donetsk, cũng như tiến lên tại 2 làng Kucherovka và Petropavlovsk ở tỉnh Kharkiv.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga ngày 19.9 cho hay lực lượng nước này còn kiểm soát thêm làng Muravka thuộc vùng Donetsk và làng Novoivanivka thuộc vùng Zaporizhzhia.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Trang The Kyiv Independent ngày 19.9 dẫn thông cáo của Không quân Ukraine cho hay Nga tấn công xuyên đêm bằng 86 UAV, trong đó 71 chiếc bị chặn và 15 chiếc đánh trúng 6 địa điểm.

Giới chức địa phương Ukraine cho hay ít nhất 5 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Nga chưa bình luận về thông tin trên nhưng trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường.

Trong một diễn biến khác, Reuters dẫn thông cáo của chính phủ Estonia cho hay 3 chiếc MiG-31 của Nga đã xâm phạm không phận Estonia trong 12 phút hôm 19.9. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Ông Trump nói ông Zelensky sẽ phải đạt thỏa thuận về xung đột Ukraine

Ông Zelensky nói về quan điểm của ông Trump

Viết trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19.9 cho rằng Nga phớt lờ những lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

"Chúng tôi lắng nghe lập trường của Tổng thống Trump về việc chấm dứt các vụ giết chóc, và chúng tôi đã đồng ý với tất cả các đề xuất nhằm khai thông ngoại giao. Nhưng có vẻ như lập trường này không được lắng nghe ở Nga", ông viết.

Theo ông Zelensky, điều này có nghĩa là Ukraine phải đẩy mạnh các sáng kiến nhằm củng cố đất nước, bao gồm chương trình mua vũ khí Mỹ với nguồn tài trợ châu Âu, hợp tác sản xuất vũ khí và hoàn tất các bảo đảm an ninh.

"Trên bàn đàm phán hiện có các thỏa thuận quy mô lớn về UAV và mua sắm vũ khí mà Ukraine đã đề xuất với Mỹ. Cần có hành động dứt khoát để Nga cuối cùng cũng chấp nhận ngoại giao", ông viết.

Trước đó hôm 18.9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng không như những nhà lãnh đạo phương Tây khác, Tổng thống Trump hiểu nhu cầu giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine.

Theo nhà ngoại giao, Tổng thống Trump đã nhiều lần công khai tuyên bố rằng Ukraine không nên gia nhập NATO. "Ông ấy đã thể hiện rõ rằng để giải quyết tình hình, chúng ta phải quên đi những 'nỗ lực' này và thiết lập an ninh dựa trên những nguyên tắc khác", ông Lavrov nói thêm.

UAV tự sát phản lực Geran-3 của Nga có gì đặc biệt?

Ukraine thu hút 25 công ty quốc phòng

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal, tổng cộng đã có 25 công ty nước ngoài, bao gồm các tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới, đang ở những giai đoạn khác nhau trong quá trình nội địa hóa sản xuất tại Ukraine.

"Chúng tôi đang đề xuất với các đối tác nhiều mô hình hợp tác khác nhau, bao gồm mô hình của Đan Mạch được gọi là Xây dựng cùng Ukraine/Xây dựng tại Ukraine. Ưu tiên hàng đầu là bảo đảm phần lớn sản phẩm của các công ty phục vụ nhu cầu của quân đội Ukraine", ông trả lời phỏng vấn trên tờ Politico.

Để giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư và giúp các liên doanh tại Ukraine trở nên hấp dẫn hơn, chính phủ Ukraine đang triển khai một sáng kiến mới có tên là Thành phố Quốc phòng.

"Đây là một cơ chế đặc biệt nhằm phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Nó bao gồm các ưu đãi thuế, thủ tục hải quan đơn giản hóa, cơ chế di dời sản xuất đến những khu vực an toàn hơn, mở rộng hỗ trợ tài chính từ nhà nước, cũng như cơ hội xuất khẩu và hội nhập vào các chuỗi cung ứng toàn cầu", ông Shmyhal giải thích.