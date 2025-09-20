Estonia tố máy bay Nga xâm phạm không phận, Nga bác bỏ

Estonia ngày 19.9 cáo buộc 3 máy bay chiến đấu MiG-31 đã xâm phạm trái phép không phận nước này gần đảo Vaindloo ở vịnh Phần Lan, theo Reuters.

Một máy bay chiến đấu Mig-31 của Nga được cho là xâm phạm không phận Estonia ngày 19.9.2025 ẢNH: REUTERS

Ngoại trưởng Estonia, Margus Tsahkna phát biểu: "Nga đã xâm phạm không phận Estonia 4 lần trong năm nay, điều này là không thể chấp nhận được. Nhưng vụ xâm phạm hôm nay… là hành động trắng trợn chưa từng có. Việc Nga ngày càng mở rộng phạm vi kiểm tra biên giới và gia tăng thái độ hung hăng phải được đáp trả bằng sự gia tăng nhanh chóng về áp lực chính trị và kinh tế".

Estonia đã triệu tập đại diện Nga để phản đối vụ việc trên.

Thủ tướng Estonia Kristen Michal ngày 19.9 cho biết nước này đã yêu cầu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở các cuộc tham vấn theo điều 4 của hiệp ước liên minh. Điều 4 nêu rõ các thành viên sẽ tham vấn bất cứ khi nào lãnh thổ, nền độc lập chính trị hoặc an ninh của bất kỳ quốc gia nào bị đe dọa.

Trong một bài đăng trên nền tảng X, ông Michal cho hay 3 máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã xâm phạm không phận Estonia và bị máy bay chiến đấu NATO chặn lại trước khi "rút lui". "Hành vi vi phạm như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được", ông Michal viết.

Về phần mình, Nga tối 19.9 phủ nhận việc vi phạm không phận Estonia. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 3 chiếc MiG-31 đang thực hiện chuyến bay thường lệ từ Karelia, phía đông Phần Lan, đến một sân bay ở vùng Kaliningrad - một vùng lãnh thổ tách rời của Nga giáp với Ba Lan và Litva.

"Các máy bay phản lực đã bay qua vùng biển trung lập của biển Baltic, cách đảo Vaindloo của Estonia hơn 3 km, mà không vi phạm không phận Estonia", theo TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Trong khi đó, phát ngôn viên của NATO Allison Hart cho biết NATO sẽ họp vào đầu tuần tới để thảo luận chi tiết hơn về vụ việc, theo The Guardian.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh châu Âu "sát cánh cùng Estonia" và sẽ "đáp trả mọi hành động khiêu khích bằng sự quyết tâm".

Bà Ursula von der Leyen khẳng định: "Khi các mối đe dọa leo thang, áp lực của chúng tôi cũng sẽ tăng theo", đồng thời kêu gọi 27 quốc gia thành viên EU nhanh chóng phê duyệt gói trừng phạt thứ 19 đối với Moscow.

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 19.9 nói với các phóng viên rằng ông sẽ sớm được thông báo về việc Nga xâm phạm không phận Estonia. "Tôi không thích điều đó. Tôi không thích khi điều đó xảy ra. Có thể sẽ gây ra rắc rối lớn", ông Trump nói.