Thế giới

Điện Kremlin phản pháo ông Trump: Nga không phải hổ giấy

Vi Trân
Vi Trân
24/09/2025 20:16 GMT+7

Điện Kremlin tuyên bố đánh giá của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng Ukraine giành lại lãnh thổ là sai lầm và khẳng định Moscow không phải hổ giấy mà là con gấu thật sự.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 24.9, người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin tuyên bố nền kinh tế Nga hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của quân đội, trái với nhận định trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng kinh tế Nga đang gặp rắc rối lớn, theo TASS. Ông Peskov thừa nhận một số thách thức do lệnh cấm vận cũng như bất ổn kinh tế toàn cầu nhưng khẳng định kinh tế vĩ mô của Nga vẫn ổn định, có khả năng chống chịu.

Điện Kremlin phản pháo ông Trump: Nga không phải hổ giấy- Ảnh 1.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov

ẢNH: REUTERS

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social trước đó, ông Trump cho rằng Nga đã chiến đấu trong 3 năm rưỡi mà không có mục tiêu gì trong cuộc xung đột mà một cường quốc quân sự thực thụ cần chưa đầy một tuần để chiến thắng, đồng thời so sánh Moscow như "hổ giấy".

Chủ nhân Nhà Trắng còn tự tin về việc Ukraine với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU) và đặc biệt là NATO, có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất.

Đáp lại, ông Peskov nhấn mạnh ông Trump sai lầm lớn khi tin rằng Ukraine có thể giành lại lãnh thổ. Người phát ngôn tuyên bố xung đột không phải không có mục tiêu, mà đã nổ ra vì Mỹ và EU không sẵn sàng lắng nghe những lo ngại an ninh của Nga.

Ông Trump bất ngờ đổi ý: Ukraine có thể chiến thắng, khôi phục biên giới

"Theo như chúng tôi hiểu, những tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau cuộc đối thoại với (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky và rõ ràng chịu sự ảnh hưởng của tầm nhìn do ông Zelensky đặt ra. Tầm nhìn này tương phản mạnh với hiểu biết của chúng tôi về tình hình hiện tại. Sự thật rằng Ukraine đang được khuyến khích theo mọi cách có thể để tiếp tục xung đột và lập luận cho rằng Ukraine có thể giành lại điều gì đó, theo quan điểm của chúng tôi, là lập luận sai lầm. Diễn biến trên tiền tuyến tự cho thấy điều đó", ông Peskov nói.

Ngoài ra, người phát ngôn Điện Kremlin còn đáp trả việc so sánh Nga như hổ giấy. "Nga chắc chắn không phải hổ giấy. Nga thường được so sánh như con gấu nhưng không ai gọi 'gấu giấy' cả và Nga là con gấu thật sự", ông Peskov nói với đài RBC.

