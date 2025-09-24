Ông Trump bất ngờ thay đổi quan điểm về Ukraine và Nga

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 23.9, sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump nêu rằng: “Tôi nghĩ Ukraine, với sự hỗ trợ từ Liên minh châu Âu (EU), đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành chiến thắng, đưa toàn bộ lãnh thổ Ukraine về như ban đầu”.

Ông Trump cho hay đã đưa ra đánh giá trên sau khi tìm hiểu về tình hình quân sự, kinh tế của Nga và Ukraine, cho rằng Moscow đang chịu những khó khăn về kinh tế. “Với thời gian, sự kiên nhẫn và hỗ trợ tài chính từ châu Âu, đặc biệt là NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương), việc đưa biên giới về như trước khi cuộc chiến bắt đầu là một kịch bản khả thi, tại sao không?”, ông Trump nêu thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thành phố New York, Mỹ ngày 23.9 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Zelensky nói rằng tuyên bố của ông Trump trên mạng xã hội là một sự thay đổi lớn. Trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News, ông Zelensky cho hay bản thân đã “hơi ngạc nhiên” trước bài đăng của ông Trump. Ông cũng đề cập đã có cuộc trò chuyện mang tính xây dựng với nhà lãnh đạo Mỹ, khi cả hai gặp nhau bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Theo AFP ngày 24.9, động thái mới nhất của ông Trump phần nào thể hiện lập trường thay đổi của chủ nhân Nhà Trắng. Kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin giữa tháng 8, tiến trình đàm phán hòa bình vẫn không có tiến triển, trong khi tình hình chiến sự tại Ukraine leo thang.

Ông Trump không nêu ra Mỹ sẽ hỗ trợ thêm gì cho Ukraine, ngoài việc nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho NATO và “để NATO làm những gì họ muốn”.

Trả lời báo chí ngày 23.9, Phó đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyanskiy nói rằng “đừng quá phấn khích với mọi bài đăng mạng xã hội”, khi được hỏi về bài viết của ông Trump, theo Reuters.