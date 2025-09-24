Kẻ mưu sát ông Trump cố gắng tự sát tại tòa sau khi bị kết tội

Ngày 23.9, bồi thẩm đoàn tại bang Florida (Mỹ) đã kết tội bị cáo Ryan Routh (59 tuổi), người bị cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống Trump vào tháng 9.2024 khi ông Trump, lúc đó còn là ứng viên tổng thống, đang chơi golf tại sân golf ở Florida. Đó là vụ ám sát hụt thứ hai nhắm vào ông Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2024, theo CNN.

Bức phác họa của họa sĩ Lothar Speer về cảnh bị cáo Ryan Routh cố gắng tự sát tại tòa ngày 23.9 ẢNH: REUTERS/Lothar Speer

Bị cáo Routh tự bào chữa cho mình tại tòa mà không cần luật sư. Ông này bị kết tội về tất cả 5 cáo buộc gồm âm mưu ám sát ứng viên tổng thống, tấn công một cảnh sát liên bang, sở hữu súng và đạn dược khi là tội phạm, và sở hữu súng có số sêri bị xóa.

Sau khi bản án được đọc, bị cáo Routh đã dùng cây bút tự đâm vào cổ mình nhưng lực lượng an ninh tại tòa đã ngăn chặn được.

Họa sĩ phác họa Lothar Speer ngồi ở hàng ghế đầu tiên của phòng xử án cho biết ông Routh "không hề có cảm xúc" trong suốt phiên tòa, theo CNN. Ông Speer bắt đầu vẽ khi nghe thấy con gái của bị cáo Routh hét lên từ phía sau: "Ôi trời ơi, ông ấy đang cố tự sát, ông ấy đang cố tự sát! Ai đó hãy ngăn ông ấy lại, làm ơn".

Chuyên gia công nghệ thông tin John Grouse chứng kiến sự việc thuật lại rằng bị cáo đã bị các cảnh sát tư pháp khống chế và lôi ra khỏi phòng xử án. Khi trở lại tòa, ông Routh bị còng tay và không có vết máu.

Ông Ryan Routh bị bắt tại Florida vào ngày 15.9.2024 ẢNH: REUTERS

Các công tố viên cho biết bị cáo đã chuẩn bị kỹ lưỡng âm mưu ám sát và đã lảng vảng gần khu vực vài tuần trước vụ việc vào ngày 15.9. Lịch sử tìm kiếm trên mạng cũng cho thấy bị cáo đã tìm thông tin về các sự kiện tiếp theo của ông Trump, camera giao thông tại khu vực, đường ra sân bay và các chuyến bay sang Mexico.

Vào ngày 15.9.2024, bị cáo nhắn tin cho 3 người con nói rất yêu họ và phục kích gần lỗ golf thứ 6 tại sân golf của ông Trump ở Florida. Lực lượng an ninh sau đó phát hiện khẩu súng trường và một số đồ vật nhưng ông Routh đã bỏ chạy. Một nhân chứng nhìn thấy đối tượng khả nghi nên đã chụp ảnh để báo cho cảnh sát. Ông Routh bị bắt trên đường không lâu sau đó.

Bồi thẩm đoàn đã thảo luận trong gần 3 giờ trước khi đưa ra phán quyết có tội. Ông Ryan Routh sẽ bị thẩm phán Aileen Cannon tuyên án vào ngày 18.12. Bị cáo có thể phải đối mặt với án tù chung thân.

Sau phán quyết, Tổng thống Trump đã đăng lên mạng xã hội lời chúc mừng lực lượng thực thi pháp luật. "Xin chúc mừng Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche và toàn bộ đội ngũ Bộ Tư pháp về việc kết án tại Florida kẻ đã âm mưu ám sát tôi. Đây là một kẻ độc ác với ý định xấu xa, và họ đã bắt được hắn", Tổng thống Trump viết trên Truth Social.