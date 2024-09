Thêm âm mưu ám sát ông Trump

Đài CNN, Fox News và Báo The New York Times dẫn các nguồn tin cảnh sát tiết lộ nghi phạm Ryan W.Routh, 58 tuổi, hiện sở hữu một công ty xây dựng, đã bị tạm giữ chờ điều tra liên quan âm mưu ám sát ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump ở West Palm Beach (bang Florida) hôm 15.9 (giờ địa phương). Ông Trump vẫn an toàn.

Vụ ám sát thứ hai trong 2 tháng

Ngày 15.9, ông Trump chơi golf ở Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump tại West Palm Beach. Lúc 13 giờ 30, ở vị trí cách ông Trump khoảng 1 lỗ golf, một mật vụ trong lúc tuần tra bất ngờ phát hiện đồ vật khả nghi trong bụi rậm.

"Thành viên mật vụ đã có thể nhìn thấy thân một khẩu súng trường lộ ra khỏi hàng rào", Đài BBC dẫn lời Cảnh sát trưởng hạt Palm Beach Ric Bradshaw cho biết tại cuộc họp báo. Phía mật vụ nhanh chóng nổ nhiều phát súng về hướng kẻ tình nghi trong bụi rậm. Đối tượng tháo chạy trước khi có thể bắn trả, bỏ lại một khẩu súng trường kiểu AK-47 kèm ống ngắm, 2 ba lô chèn gạch men để chống đạn và một camera hành trình.

Dù xoay xở lái xe rời khỏi hiện trường, đối tượng bị một nhân chứng phát hiện và chụp được hình ảnh người này điều khiển chiếc Nissan màu đen. Chiếc xe bị chặn lại trên đường cao tốc của hạt Martin, cách sân golf khoảng 45 phút lái xe và nghi phạm bị bắt. Báo đài Mỹ đưa tin người này tên Ryan W.Routh, cư dân vùng Kaaawa (bang Hawaii). Cảnh sát trưởng Snyder kể lại nghi phạm Routh tỏ vẻ bình thản khi bị bắt và hầu như không thể hiện cảm xúc.

Theo Đài NBC News, trận golf đã được bổ sung vào lịch trình của ông Trump vào phút chót. Đến hôm qua, giới chức năng vẫn chưa rõ bằng cách nào nghi phạm có thể nắm được hành trình của ứng viên đảng Cộng hòa và phục kích ở vị trí cách mục tiêu từ 275 - 460 m. Đây là âm mưu ám sát thứ hai trong khoảng 2 tháng kể từ vụ ở bang Pennsylvania ngày 13.7, và chỉ cách ngày bầu cử 5.11 hơn 7 tuần.



Bạo lực chính trị

Cả hai âm mưu nhằm vào ông Trump đều cho thấy thách thức Mật vụ Mỹ phải đối mặt khi bảo đảm an toàn cho các ứng viên tổng thống trong một cuộc tranh cử nảy lửa và phân cực như hiện tại. Vài giờ sau vụ việc ở sân golf, Đài Fox News dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết phía cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra về âm mưu nhằm vào ông Trump, đồng thời lên án "bạo lực chính trị".

"Không có chỗ cho bạo lực chính trị ở Mỹ, và tôi đã chỉ đạo đội ngũ của mình phải tiếp tục bảo đảm cho Mật vụ Mỹ có mọi nguồn tài nguyên, năng lực và các biện pháp cần thiết để bảo vệ sự an toàn cho cựu tổng thống (Trump)", chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh. Phó tổng thống và hiện là ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris cũng lên tiếng phản đối bạo lực chính trị.

Trong một diễn biến khác, ông Michael Tyler, Giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của bà Harris, hôm 15.9 nhận xét người dân Mỹ cần cuộc tranh luận qua truyền hình lần hai giữa cặp đấu Harris - Trump. Thậm chí ông tự tin rằng ứng viên lưỡng đảng sẽ sớm đưa ra quyết định về khả năng này, theo Báo The Hill.

Cùng ngày, ABC/Ipsos công bố kết quả khảo sát cho thấy 58% số người được hỏi cho rằng bà Harris là người chiến thắng trong cuộc tranh luận trên Đài ABC News hôm 10.9. Trong khi đó, chỉ có 36% số người chọn ông Trump. Ngược lại, trong cuộc tranh luận hôm 27.6 do Đài CNN tổ chức, ông Trump giành thắng lợi trước ông Biden với tỷ lệ 66% và 28%.

1,2 tỉ USD chi cho quảng cáo bầu cử tổng thống Hãng phân tích quảng cáo MediaRadar CMAG ước tính tổng cộng 12 tỉ USD sẽ chi cho các hoạt động quảng cáo chính trị trên toàn bộ các đường đua sẽ được quyết định vào ngày bầu cử Mỹ 5.11. Trong số này, tính riêng cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sẽ chiếm khoảng 1,2 tỉ USD, theo AFP hôm qua. Đảng Dân chủ từng chi đậm hơn ông Trump trong 2 cuộc bầu cử gần đây nhất vào năm 2016 và 2020 và dự kiến lịch sử sẽ tái diễn. Chiến dịch tranh cử tổng thống của đảng Cộng hòa được cho là sẽ chi 500 triệu USD cho hoạt động quảng cáo năm nay, so với con số 700 triệu USD của phe Dân chủ.