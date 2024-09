Donald Trump nổi giận sau khi Taylor Swift ủng hộ Kamala Harris

Ông Trump đăng vào sáng 15.9 (giờ Mỹ) trên Truth Social mà không có lời giải thích thêm: "Tôi ghét Taylor Swift!".

Đáp lại Trump trong một bài đăng trên X (trước đây là Twitter), Liz Cheney - cựu đại diện Quốc hội đảng Cộng hòa đang ủng hộ bà Harris - đã trích dẫn bình luận của ông và viết: "Người đàn ông nhỏ bé nhất còn sống từng nói thế", ám chỉ lời một ca khúc trong album gần đây nhất của Taylor Swift:The Tortured Poets Department.

Ông Trump lại lên tiếng chỉ trích Taylor Swift ẢNH: VARIETY

Ana Navarro, chiến lược gia và nhà bình luận chính trị, người chỉ trích ông Trump, đăng trên X: "Donald Trump mất đi chút lý trí còn lại của mình. Taylor Swift đã làm ông ấy suy sụp".

Tuần trước, nữ ca sĩ đăng trên Instagram rằng cô dự định bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris làm Tổng thống Mỹ sau chiến thắng quyết định của bà Harris trước ông Trump trong cuộc tranh luận vào ngày 10.9. Câu chuyện trên Instagram của Taylor Swift được liên kết đến trang web Vote.gov thông tin cử tri của chính phủ Mỹ, thu hút hơn 400.000 lượt truy cập vào trang web này trong vòng 24 giờ.

"Tôi bỏ phiếu cho Kamala Harris vì bà đấu tranh cho quyền lợi và những mục đích mà tôi tin là cần một chiến binh để bảo vệ chúng. Tôi nghĩ bà ấy là một nhà lãnh đạo tài năng, vững vàng và tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được nhiều thành tựu hơn nữa nếu chúng ta được dẫn dắt bởi sự bình tĩnh chứ không phải hỗn loạn", Taylor Swift viết trong bài đăng trên mạng xã hội.

Trong bài đăng của mình, Swift cũng chỉ trích ông Trump vì trước đây sử dụng hình ảnh giả do AI tạo ra cô để làm ra vẻ như nữ ca sĩ đang ủng hộ ông.

Ông Trump từng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Swift, ít nhất là về ngoại hình. "Tôi thấy cô ấy đẹp - rất đẹp! Tôi nghĩ cô ấy là người theo chủ nghĩa tự do và có lẽ không thích tôi, nghe nói cô ấy rất tài năng", ông nói với biên tập viên Ramin Setoodeh của Variety trong cuốn sách Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass (tạm dịch: Người học việc ở xứ sở thần tiên: Donald Trump và Mark Burnett đưa nước Mỹ phát triển qua tấm gương soi như thế nào).

Vợ chồng tiền vệ Patrick Mahomes ẢNH: PEOPLE

Sau khi Swift công khai ủng hộ bà Harris, ông Trump tuyên bố: "Tôi không phải là người hâm mộ Taylor Swift. Cô ấy có thể sẽ phải trả giá cho điều đó".

Trong cuộc gọi đến chương trình Fox & Friends của kênh Fox News, cựu Tổng thống Donald Trump khen ngợi Brittany Mahomes - người đã kết hôn với tiền vệ Patrick Mahomes của Kansas City Chiefs. Patrick là bạn và đồng đội với bạn trai của Swift - Travis Kelce. Taylor Swift và Brittany Mahomes từng chụp ảnh ôm nhau khi xem giải quần vợt US Open vào đầu tháng này tại New York.

"Thực ra tôi rất thích Mahomes. Nếu bạn muốn biết sự thật. Cô ấy là người hâm mộ lớn của Trump. Tôi thích Mahomes hơn Taylor Swift. Mahomes là vợ của tiền vệ nổi tiếng. Tôi nghĩ cô ấy thật tuyệt vời. Tôi không phải là người hâm mộ Taylor Swift", ông Trump đáp khi được hỏi về việc Taylor Swift ủng hộ bà Harris.