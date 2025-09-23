Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thành viên NATO nói sẽ bắn máy bay, tên lửa Nga xâm phạm không phận

Vi Trân
Vi Trân
23/09/2025 07:40 GMT+7

Sau những vụ việc gần đây, các quốc gia NATO tại châu Âu như Ba Lan hay Anh tuyên bố từ nay sẽ bắn hạ máy bay Nga xâm phạm không phận liên minh.

Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tại New York (Mỹ) ngày 22.9, Ngoại trưởng Ba Lan Rodoslaw Sikorski cảnh báo rằng Ba Lan sẽ bắn rơi bất kỳ tên lửa hay máy bay nào bay vào không phận NATO mà không xin phép, dù là cố tình hay tình cờ. "Đừng đến đây để phàn nàn về chuyện đó", ông Sikorski nói, theo tờ The Guardian.

Cuộc họp được triệu tập sau vụ máy bay Nga bị tố cáo xâm nhập không phận Estonia vào tuần trước, theo sau các vụ việc tương tự tại Ba Lan và Romania. Nga đã bác bỏ những vụ việc này.

NATO tuyên bố sẽ đối đầu máy bay Nga xâm phạm không phận - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cho rằng máy bay Nga mang theo vũ khí và sẵn sàng chiến đấu khi bay vào không phận Estonia

ẢNH: AP

Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định sẽ bắn hạ mọi vật thể bay xâm phạm không phận Ba Lan mà không cần thảo luận.

Hôm 19.9, Estonia báo cáo 3 tiêm kích MiG-31 Nga đã bay vào không phận 12 phút trước khi rút lui. Sự việc nối tiếp các vụ máy bay không người lái (UAV) Nga xâm phạm Ba Lan và Romania, làm châu Âu lo Nga đang thử phản ứng NATO.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cảnh báo Nga hành động coi thường luật lệ khiến cho các nước láng giềng lo sợ sẽ là mục tiêu tiếp theo.

Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna khẳng định có bằng chứng radar và hình ảnh rõ ràng về việc tiêm kích Nga mang tên lửa xâm phạm không phận.

Ông Trump hứa bảo vệ thành viên NATO nếu căng thẳng với Nga leo thang

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ cáo buộc của Estonia, cho rằng thiếu dữ liệu khách quan. Nói với các phóng viên ngày 22.9, ông Peskov cho rằng cáo buộc của Estonia là vô căn cứ và và chỉ là hành vi nhằm leo thang căng thẳng và gây ra không khí đối đầu.

Nhiều nước tại Liên Hiệp Quốc lên án hành động của Nga là liều lĩnh và nguy hiểm. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper tuyên bố Anh sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ không phận và lãnh thổ NATO. "Nếu chúng tôi cần đối đầu máy bay hoạt động trong không phận NATO mà không xin phép, chúng tôi sẽ làm vậy", bà Cooper nói.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Mike Waltz trấn an đồng minh rằng Mỹ và NATO sẽ bảo vệ toàn bộ lãnh thổ. Ông Waltz cảnh báo việc Nga xâm nhập có thể do cố tình leo thang và kéo thêm nhiều nước vào cuộc xung đột tại Ukraine hoặc mất kiểm soát người điều khiển máy bay. "Cả hai đều rất đáng lo", ông Waltz bày tỏ.

Nga - NATO thêm leo thang căng thẳng

Nga - NATO thêm leo thang căng thẳng

Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố liên minh này đã có "phản ứng nhanh chóng và quyết đoán" đối với vụ 3 máy bay chiến đấu của Nga bị tố xâm phạm không phận quốc gia thành viên Estonia.

NATO Máy bay Nga Ba Lan xâm phạm không phận Estonia
