Ông Trump nói sẽ bảo vệ Ba Lan nếu căng thẳng với Nga leo thang

Estonia cáo buộc 3 máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã xâm phạm không phận Estonia trên vịnh Phần Lan hôm 19.9, dẫn đến những lo ngại từ Liên minh châu Âu (EU) và NATO, theo Reuters. Trong khi đó, Nga khẳng định 3 chiến đấu cơ MiG-31 đã bay theo lịch trình và không vi phạm không phận Estonia, theo Hãng tin TASS.

Dù vậy, Estonia đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp vào ngày 22.9 sau vụ 3 chiếc MiG-31 của Nga bị tố xâm nhập không phận Estonia tổng cộng 12 phút hôm 19.9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington D.C ngày 21.9 Ảnh: Reuters

Khi được các phóng viên hỏi liệu có hỗ trợ bảo vệ các thành viên EU nếu Nga gia tăng căng thẳng hay không, ông Trump trả lời: "Tôi sẽ làm thế".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Ông Trump khẳng định đã được thông báo về vụ máy bay Nga bị tố xâm nhập không phận Estonia hôm 19.9, và nhấn mạnh: "Chúng tôi không thích điều đó".

Ông Trump có phát ngôn như trên khoảng 2 tuần sau khi khoảng 20 máy bay không người lái của Nga bị tố xâm phạm không phận Ba Lan trong lúc Nga tiến hành cuộc tấn công nhắm vào Ukraine hôm 9.9. Moscow đã phủ nhận UAV Nga nhắm mục tiêu vào Ba Lan.

Ông Trump đã tìm cách hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc. "Đó có thể là một sai lầm", ông Trump nói với các phóng viên hôm 11.9.

Sau vụ 3 chiếc MiG-31 bị tố xâm nhập không phận Estonia, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Dovile Sakaliene viết trên mạng xã hội X rằng NATO nên bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga, theo Đài RT vào tối 20.9.

Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chế giễu phát ngôn trên của bà Sakaliene bằng cách nói rằng vị bộ trưởng này chỉ "thể hiện năng lực trong nỗi sợ hãi của chính mình" và chúc bà "thành thạo" trong lĩnh vực chuyên môn của mình, ám chỉ đến nền tảng tâm lý học pháp lý của Bộ trưởng Quốc phòng Lithuanian, theo RT.