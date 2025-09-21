Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Anh điều chiến đấu cơ Typhoon tuần tra không phận Ba Lan

Trí Đỗ
Trí Đỗ
21/09/2025 08:55 GMT+7

Chính phủ Anh cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã thực hiện nhiệm vụ phòng không đầu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên không phận Ba Lan.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 20.9 cho biết, các máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia (RAF) đã thực hiện chuyến bay đầu tiên trong khuôn khổ sứ mệnh Eastern Sentry của NATO, nhằm tăng cường phòng thủ tập thể sau vụ máy bay không người lái (UAV) Nga bị cáo buộc xâm nhập không phận Ba Lan hồi đầu tháng, theo Reuters.

Anh điều chiến đấu cơ Typhoon tuần tra không phận Ba Lan- Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của Anh tuần tra ở sườn phía bắc của NATO hồi tháng 7.2023

ẢNH: REUTERS

Chính phủ Anh cho hay đây là phản ứng trước "hành vi vi phạm không phận NATO nghiêm trọng nhất" kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng nổ năm 2022.

Trong một tuyên bố gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết nhiệm vụ này được chính phủ Anh công bố ngay sau vụ xâm nhập không phận Ba Lan, và đã gửi đi một tín hiệu rõ ràng rằng "không phận NATO sẽ được bảo vệ".

Ông Harv Smyth, Tổng tham mưu trưởng Không quân Anh, cho hay các máy bay phản lực của Anh đã tham gia cùng các đồng minh dọc theo sườn phía đông của NATO và nói thêm: "Chúng tôi vẫn nhanh nhẹn, phối hợp và sẵn sàng triển khai sức mạnh không quân từ xa".

Hai chiến đấu cơ Typhoon đã cất cánh từ một căn cứ quân sự ở phía đông nước Anh vào tối 19.9, để tuần tra bầu trời Ba Lan và ngăn chặn cũng như phòng thủ trước các mối đe dọa trên không từ Nga, bao gồm cả máy bay không người lái, và đã trở về Anh an toàn vào sáng 20.9.

Động thái trên của phía Anh diễn ra trong bối cảnh căng thẳng, sau khi Estonia - thành viên NATO hôm thứ 19.9 cáo buộc 3 chiến đấu cơ Nga vi phạm không phận trong 12 phút.

Ông Healey đã lên án vụ việc trên, nói rằng "hoạt động liều lĩnh và nguy hiểm mới nhất của Nga là lần vi phạm không phận NATO thứ 3 trong những ngày gần đây".

Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận máy bay phản lực của nước này vi phạm không phận Estonia và nói rằng chúng bay qua vùng biển quốc tế.

Tin liên quan

Nga - NATO thêm leo thang căng thẳng

Nga - NATO thêm leo thang căng thẳng

Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố liên minh này đã có "phản ứng nhanh chóng và quyết đoán" đối với vụ 3 máy bay chiến đấu của Nga bị tố xâm phạm không phận quốc gia thành viên Estonia.

Estonia tố máy bay Nga xâm phạm không phận, Nga bác bỏ

Mỹ gặp khó về vấn đề Ukraine, Ba Lan lo phòng thủ

