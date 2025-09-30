Triều Tiên tuyên bố cứng rắn trước Liên Hiệp Quốc về hạt nhân

"Việc áp đặt 'phi hạt nhân hóa' lên CHDCND Triều Tiên đồng nghĩa với việc yêu cầu nước này từ bỏ chủ quyền và quyền tồn tại, đồng thời vi phạm Hiến pháp. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chủ quyền, từ bỏ quyền tồn tại và vi phạm Hiến pháp", Thứ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Kim Son-gyong phát biểu tại kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York (Mỹ), theo Reuters.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong phát biểu tại kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York (Mỹ) ngày 29.9 Ảnh: Reuters

"Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ hạt nhân, vốn là luật pháp nhà nước, chính sách quốc gia và quyền lực chủ quyền cũng như quyền tồn tại của chúng tôi. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ lập trường này", ông Kim phát biểu.

Ông Kim còn nhấn mạnh: "Nhờ năng lực răn đe chiến tranh được tăng cường của nhà nước chúng tôi, tương ứng với mối đe dọa xâm lược ngày càng gia tăng của Mỹ và các đồng minh, ý chí khiêu khích chiến tranh của những quốc gia thù địch đã bị ngăn chặn hoàn toàn và cán cân quyền lực trên bán đảo Triều Tiên được đảm bảo".

Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng cử một quan chức đến phát biểu tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kể từ khi ngoại trưởng nước này đến New York vào năm 2018.

Triều Tiên đã chịu lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kể từ năm 2006, và những biện pháp này đã được tăng cường đều đặn trong những năm qua với mục tiêu ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, theo Reuters.

Triều Tiên khẳng định vị thế hạt nhân 'không thể đảo ngược'

Dù vậy, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young ngày 25.9 nói rằng "theo ước tính của các chuyên gia, bao gồm cả Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS), Triều Tiên hiện đang nắm giữ khoảng 2.000 kg uranium được làm giàu cao với độ tinh khiết từ 90% trở lên", theo AFP.

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA), cần 42 kg uranium được làm giàu cao để chế tạo một vũ khí hạt nhân; 2.000 kg sẽ đủ để chế tạo khoảng 47 quả bom hạt nhân.