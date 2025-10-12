Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xe giường nằm va chạm xe máy, 2 người chết, 3 phương tiện hư hỏng

Đức Nhật
Đức Nhật
12/10/2025 11:36 GMT+7

Xe giường nằm va chạm xe máy khiến hai vợ chồng lớn tuổi tử vong tại xã Phù Mỹ, Gia Lai; ba phương tiện hư hỏng, hiện trường đầy dấu vết va chạm.

Ngày 12.10, ông Phùng Duy Hải, Bí thư Đảng ủy xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra va chạm xe máy với xe khách giường nằm khiến hai vợ chồng tử vong và ba phương tiện bị hư hỏng.

Xe giường nằm va chạm xe máy, 2 người chết, 3 phương tiện hư hỏng - Ảnh 1.

Va chạm giữa xe khách giường nằm và xe máy khiến 2 người tử vong, 3 phương tiện hư hỏng

ẢNH: DUY HẢI

Theo đó, khoảng 6 giờ cùng ngày, xe giường nằm do tài xế L.V.K (54 tuổi, ở xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai) điều khiển di chuyển trên đường Quang Trung (quốc lộ 1 cũ) theo hướng nam - bắc. Khi đến đoạn thuộc thôn Trà Quang Nam, xã Phù Mỹ thì va chạm xe máy do ông N.Đ.L (77 tuổi, ở thôn Bình Tân Đông, xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai) điều khiển chạy cùng chiều, chở bà N.T.L (71 tuổi, vợ ông L.).

Sau va chạm, xe khách giường nằm tiếp tục va chạm với một ô tô của người dân đậu trên vỉa hè gần đó. Vụ tai nạn khiến hai vợ chồng ông L. bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Phù Mỹ nhưng bà N.T.L đã tử vong ngay sau đó.

Ông N.Đ.L dù được tiếp tục chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Vụ tai nạn cũng khiến 3 phương tiện hư hỏng, trong đó xe khách giường nằm bị nổ lốp.

Xe giường nằm va chạm xe máy, 2 người chết, 3 phương tiện hư hỏng - Ảnh 2.

Hiện trường ngổn ngang sau vụ tai nạn

ẢNH: DUY HẢI

Nhận được tin báo, Công an xã Phù Mỹ triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai điều tra vụ tai nạn giao thông.

