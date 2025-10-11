Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Đình chỉ vụ án hình sự 'tài xế bị bắn'

Liên quan đến vụ một nữ sinh Vĩnh Long tử vong sau tai nạn, ngày 11.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, đơn vị này đã có quyết định đình chỉ vụ án hình sự giết người xảy ra ngày 28.4 tại xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long.

Ông Phúc dùng súng bắn vào đầu tài xế Trung và sau đó tự tử ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, sau khi kết thúc điều tra vụ tai nạn giao thông khiến em Nguyễn Ngọc Bảo Tr. (14 tuổi, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, Vĩnh Long - trước đây là xã Trà Côn, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) tử vong, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn (cũ) ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, với lý do chủ yếu là em Tr. (người bị xem là có lỗi trong vụ tai nạn giao thông - PV) đã tử vong. Không đồng ý với quyết định trên, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, cha ruột của em Tr.) nhiều lần làm đơn khiếu nại gửi Viện KSND H.Trà Ôn và Viện KSND tỉnh Vĩnh Long (cũ), nhưng các đơn khiếu nại đều bị bác.

Ngày 28.4, ông Phúc đã đến nhà tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, ở ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, Vĩnh Long - trước đây là xã Tam Ngãi, H.Cầu Kè, Trà Vinh), người có liên quan vụ tai nạn khiến con gái ông chết, dùng súng bắn vào đầu tài xế Trung rồi ông Phúc tự tử. Sau sự việc, ông Phúc tử vong. Tài xế Trung bị thương nặng, hiện được điều trị tại nhà.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung ảnh: nam long

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án giết người trên để điều tra. Ngày 30.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự kể trên, do ông Phúc đã tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong, Bộ Công an và Viện KSND tối cao đã vào cuộc thẩm tra toàn bộ hồ sơ và làm việc với những người có liên quan vụ tai nạn giao thông nói trên.

Ngày 7.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, xảy ra ngày 4.9.2024 tại Km 08, tỉnh lộ 901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long (trước đây là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, H.Trà Ôn, Vĩnh Long).

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao kiểm tra hiện trường vụ tai nạn ảnh: nam long

Trong diễn biến liên quan, thông tin từ bà Nguyễn Thị Hiền (44 tuổi, mẹ bé Tr.), Viện KSND khu vực 4 (Vĩnh Long) vừa có thông báo đến gia đình bà về việc đã cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao.

Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, sau khi nhận được hồ sơ tài liệu từ Viện KSND khu vực 4, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao sẽ xem xét phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội", xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn, Vĩnh Long (cũ).

Trước đó, ngày 29.9, Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao có thông báo đến bà Hiền và các luật sư về quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội", xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn, Vĩnh Long (cũ). Lý do là thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết, và với những tài liệu đã thu thập được đến nay chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự.