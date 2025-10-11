Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

CSGT TP.HCM ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Đỗ Trường
Đỗ Trường
11/10/2025 11:35 GMT+7

Sáng 11.10, tại phường Chánh Hiệp, Phòng CSGT Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn thành phố.

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, trước tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp; vi phạm nồng độ cồn, ma túy có xu hướng gia tăng. Đây là nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng.

Do đó, việc thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy là một kế hoạch quan trọng được thực hiện trong thời điểm Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I; thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm của Công an TP.HCM nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật giao thông, bảo vệ bình yên cho người dân.

CSGT TP.HCM ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT Công an TP.HCM ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tập trung xử lý nồng độ cồn ở nhiều địa bàn, tuyến đường trọng điểm

Theo kế hoạch, lực lượng CSGT thiết lập các khu vực kiểm soát, xử lý vi phạm công khai, bố trí lực lượng khép kín địa bàn, tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm tất cả thời gian trong ngày.

Trong đó, CSGT sẽ tập trung tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong các khung giờ cao điểm từ 12 giờ đến 24 giờ hằng ngày; đồng thời, căn cứ đặc điểm tình hình của từng địa bàn, tăng cường kiểm tra, xử lý vào các ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ, đặc biệt là thời điểm công nhân, người lao động nhận lương từ ngày 10 đến ngày 20 hằng tháng. Đây là những thời điểm thường phát sinh nhiều vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

CSGT TP.HCM ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy- Ảnh 2.

Lực lượng CSGT ra quân với quyết tâm cao

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Lực lượng CSGT sẽ phối hợp thực hiện tuần tra, kiểm soát bằng phương thức công khai và kết hợp hóa trang; tuần tra, kiểm soát cơ động kết hợp với kiểm soát tại một điểm.

Địa điểm kiểm tra xử lý về nồng độ cồn, ma túy tất cả các tuyến đường, các địa bàn trên toàn thành phố trong đó tập trung khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn, quán nhậu, karaoke, quán bar…

Đáng chú ý, CSGT sẽ tập trung xử lý vi phạm ở các tuyến giao thông trọng điểm như: quốc lộ 13, quốc lộ 1K, Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT.741, ĐT.743, ĐT.743B, ĐT.744, ĐT.747, ĐT.747A, ĐT.747B (thuộc địa phận tỉnh Bình Dương cũ), các tuyến đường liên thông giữa các khu công nghiệp và khu dân cư…

CSGT TP.HCM ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy- Ảnh 3.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết mục tiêu của đợt ra quân lần này với quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên toàn địa bàn, đặc biệt là tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, ma túy. 

"Không để bất kỳ hành vi vi phạm nào về nồng độ cồn, ma túy bị bỏ lọt với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm", thượng tá Phạm Quang Trưởng khẳng định.

Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, lực lượng CSGT Công an TP.HCM còn phối hợp với công an các xã, phường trên địa bàn vận động các nhà hàng, quán ăn, quán nhậu (kể cả quán "cóc", quán vỉa hè), cơ sở vui chơi, giải trí… ký cam kết không để khách đã uống rượu, bia, sử dụng chất kích thích điều khiển phương tiện; khi phát hiện trường hợp vi phạm, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để ngăn chặn, xử lý.

Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuyên truyền, truyền thông trực tuyến; xây dựng các clip ngắn gọn, súc tích, sinh động về tác hại của việc sử dụng rượu, bia, ma túy khi điều khiển phương tiện; đồng thời đăng tải rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok...

