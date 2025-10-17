Đồng Tháp: Giải cứu cô gái 23 tuổi bị lừa sang Campuchia

Ngày 17.10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Tháp Mười (Đồng Tháp) và Bộ đội biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) tiếp nhận L.P.H (23 tuổi, ở xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), là nạn nhân bị lừa sang Campuchia.

H. trình báo về vụ việc với công an ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 15.10, bà L.T.P.K (mẹ của H.) nhận được nhiều cuộc gọi từ các số điện thoại lạ, yêu cầu chuyển 150 triệu đồng để "chuộc" con gái đang bị bắt cóc ở Campuchia. Nghi ngờ bị lừa đảo, bà K. đã đến Công an xã Tháp Mười trình báo.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tháp Mười phối hợp Tổ điều tra hình sự Khu vực 5 (Công an tỉnh Đồng Tháp) xác minh vụ việc.

Đến khoảng 2 giờ ngày 16.10, H. chủ động liên lạc về cho gia đình, cho biết mình bị lừa sang Campuchia. Từ thông tin này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên hệ Bộ đội biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) tổ chức tìm và đón H. trở về an toàn.

Tại cơ quan công an, H. kể, trước đó, một người giả danh công an, đưa ra "thẻ ngành" và kết bạn qua Zalo; đồng thời gửi "lệnh bắt giữ" người mang tên H. và yêu cầu H. chuyển tiền để "bảo đảm không liên quan đến vụ án". Do nhẹ dạ, H. đã chuyển cho người này 189 triệu đồng.

Sau đó, kẻ giả danh công an tiếp tục yêu cầu H. "phối hợp điều tra", hứa sẽ cho về trong một ngày. Khoảng 19 giờ 45 phút ngày 14.10, H. đi xe ô tô đến tỉnh An Giang, sau đó được một người lạ chở tiếp bằng xe máy đến bến xuồng và đưa sang Campuchia. Lúc này, H. mới biết mình bị lừa bán sang Campuchia và bị ép làm việc 1 năm mới được về.

Do H. phản kháng và khóc lóc xin về vì hoàn cảnh khó khăn, nên sau đó, nhóm đối tượng bắt giữ H. đã thả cô tại khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ bị lừa bán sang Campuchia.