Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nam sinh viên hoảng loạn vì sập bẫy 'bắt cóc online'

Huy Đạt
Huy Đạt
16/10/2025 10:58 GMT+7

Nam sinh viên ở TP.Đà Nẵng bị 'bắt cóc online', hoảng loạn và tự nhốt mình trong nhà nghỉ để làm việc với... công an giả.

Ngày 16.10, Công an P.Hòa Xuân (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ kẻ gian giả danh cán bộ Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân "bắt cóc online" một nam sinh viên năm thứ nhất.

Sinh viên năm nhất hoảng loạn vì sập 'bẫy' giả danh công an 'bắt cóc online' - Ảnh 1.

Công an P.Hòa Xuân (TP.Đà Nẵng) vừa kịp thời ngăn chặn vụ “bắt cóc online”, giải cứu nam sinh viên

ẢNH: Đ.X.

Trước đó, khoảng 16 giờ 15 ngày 15.10, Công an P.Hòa Xuân tiếp nhận tin báo từ một phụ nữ về việc em trai, hiện đang là sinh viên, có dấu hiệu bị nhóm người lạ mặt gọi điện đe dọa, yêu cầu làm theo chỉ dẫn để chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau đó, lực lượng công an nhanh chóng nhận định đây là vụ 'bắt cóc online", ngay lập tức tiến hành kiểm tra và giải cứu nạn nhân khi đang ở một mình trong phòng của một nhà nghỉ trên đường Phạm Hùng (P.Hòa Xuân).

Tại thời điểm phát hiện, nam sinh có biểu hiện hoảng loạn, đang thực hiện cuộc gọi video theo yêu cầu của kẻ gian. Công an P.Hòa Xuân đã kịp thời can thiệp, ổn định tinh thần và đưa em về với gia đình an toàn.

Theo lời kể của nạn nhân, trước đó có một người lạ gọi điện thoại rồi dụ dỗ kết bạn Zalo với nạn nhân. Trong quá trình trao đổi, các nhóm người tự xưng là cán bộ Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân, đe dọa nam sinh liên quan đến một vụ án rửa tiềnma túy, yêu cầu nạn nhân tìm nơi yên tĩnh để gọi video “làm việc online”.

Nghe theo chỉ dẫn, nam sinh đã thuê phòng trọ và tham gia cuộc gọi qua ứng dụng Zoom, tại đây, kẻ gian tiếp tục yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài sản, thu nhập và tài khoản ngân hàng.

Công an TP.Đà Nẵng cảnh báo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo qua mạng, đặc biệt là thủ đoạn “bắt cóc online” nhằm uy hiếp tâm lý nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an một lần nữa khẳng định, không bao giờ gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp thông tin tài khoản hay cài đặt phần mềm phục vụ điều tra. Khi cần làm việc sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc thông báo qua công an địa phương.

Ngành chức năng TP.Đà Nẵng cũng khuyến cáo học sinh, sinh viên chủ động trang bị kiến thức nhận diện hành vi "bắt cóc online", đồng thời báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất khi phát hiện hành vi đáng ngờ, tránh rơi vào "bẫy" lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Giải cứu nam sinh viên 18 tuổi bị 'bắt cóc online'

Đà Nẵng: Giải cứu nam sinh viên 18 tuổi bị 'bắt cóc online'

Công an TP.Đà Nẵng vừa giải cứu kịp thời một nam sinh viên 18 tuổi bị nhóm lừa đảo thao túng, dựng cảnh 'bắt cóc online' nhằm chiếm đoạt 350 triệu đồng.

Giải cứu nam sinh viên sập bẫy 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong khách sạn

Nữ sinh bị ‘bắt cóc online’ suốt 4 ngày, gia đình mất 1,2 tỉ đồng

Khám phá thêm chủ đề

bắt cóc online lừa đảo Bắt cóc giả danh công an sinh viên Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận