Thời sự

Giải cứu nam sinh viên sập bẫy 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong khách sạn

Hoàng Huy
Hoàng Huy
15/10/2025 14:41 GMT+7

Nhận cuộc gọi giả giáo viên báo con trai trúng học bổng, người cha nghi lừa đảo khi bị yêu cầu chuyển gần 500 triệu đồng 'chứng minh thu nhập' nên báo công an. Công an TP.HCM vào cuộc, giải cứu nam sinh viên tự nhốt mình trong khách sạn theo lời kẻ lừa đảo.

Ngày 15.10, thông tin từ Công an phường Bình Tiên (quận 6 cũ, TP.HCM) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM giải cứu thành công một nam sinh viên bị sập bẫy lừa đảo "bắt cóc online".

Giải cứu nam sinh viên sập bẫy 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong khách sạn - Ảnh 1.

Công an TP.HCM giải cứu Đ. khi đang tự nhốt mình ở khách sạn làm theo yêu cầu của nhóm lừa đảo

ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 10.10, ông L. (ở phường Bình Tiên) đến công an, trình báo việc mất liên lạc với con trai là N.L.M.Đ (19 tuổi, sinh viên một trường đại học tại TP.HCM) và nghi bị bắt cóc, tống tiền.

Theo trình bày của ông L., một người đàn ông tự xưng là giáo viên tên Khang đã gọi cho ông, thông báo em Đ. trúng học bổng du học tại Trung Quốc. Người này yêu cầu gia đình chuyển 475 triệu đồng vào tài khoản của em Đ. để "chứng minh thu nhập".

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, ông L. gọi lại cho con trai nhưng không thể liên lạc được. Linh tính con trai gặp nguy hiểm và bị lừa đảo, ông lập tức đến công an trình báo.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Tiên nhanh chóng báo cáo và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM để truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ dữ liệu liên lạc và thông tin gia đình cung cấp, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được vị trí của nam sinh viên Đ. tại một khách sạn trên địa bàn phường Bàn Cờ (quận 3 cũ, TP.HCM).

Tại đây, công an phát hiện Đ. đang tự nhốt mình trong phòng khách sạn theo hướng dẫn của nhóm lừa đảo.

Công an đã giải cứu, đưa nam sinh viên về trụ sở và bàn giao cho gia đình. Vụ việc được các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ thủ đoạn của nhóm lừa đảo để xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với chiêu thức lừa đảo "bắt cóc online" tinh vi này. Các đối tượng thường nhắm vào học sinh, sinh viên, yêu cầu họ tự di chuyển đến một nơi vắng vẻ, tự khóa trái cửa, không liên lạc với gia đình để tạo hiện trường giả bị bắt cóc, sau đó gọi điện cho phụ huynh để lừa tiền.

Tuyệt đối không tin các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu chuyển tiền để "giải cứu người thân", "xác minh tài chính" hoặc "nhận học bổng".

Theo Công an TP.HCM, khi nhận được các cuộc gọi tương tự, cần bình tĩnh, nhanh chóng liên lạc lại với người thân qua các kênh khác nhau để kiểm chứng thông tin. Mọi thông tin liên quan đến việc bắt giữ, xử lý vi phạm của cơ quan công an chỉ được thực hiện trực tiếp tại trụ sở, không bao giờ làm việc qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
