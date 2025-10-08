Kỳ 1: Nghẹt thở giải cứu sinh viên bị 'bắt cóc online' qua Campuchia

Những vụ "bắt cóc online", hay sinh viên bị bán qua Campuchia xảy ra gần đây không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn để lại những vết thương tâm lý sâu sắc. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về sự cần thiết phải nâng cao cảnh giác và kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng.

Công an đang ghi nhận lời khai của nam sinh viên L. sau khi được giải cứu ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Giả danh cán bộ điều tra để "bắt cóc online"

Câu chuyện của nam sinh viên N.S.L (18 tuổi, sinh viên một trường đại học tại TP.HCM) là một ví dụ điển hình cho sự tinh vi của loại tội phạm này. Chiều 17.9, bà Đ.Th.T (50 tuổi, ở phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) bàng hoàng khi nhận được tin báo con trai mình bị nhóm người lạ khống chế, bắt cóc, đòi chuyển 200 triệu đồng để "chuộc mạng". Gia đình không thể liên lạc được với nam sinh này. Ngay lập tức, bà T. trình báo công an.

Trước đó, trưa 16.9, anh L. nhận được cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là shipper, đề nghị kết bạn Zalo. Từ đây, cánh cửa dẫn đến cạm bẫy bắt đầu mở ra. Một tài khoản Zalo khác, giả danh cán bộ công an, bất ngờ liên hệ với anh L., thông báo "vừa bắt được nữ shipper" và người này khai có giao dịch ma túy, rửa tiền với nam sinh.

"Cán bộ điều tra" yêu cầu anh L. hợp tác, giữ bí mật, không được tiết lộ thông tin cho người thân và bạn bè xung quanh, nếu không sẽ bị bắt giam.

Với sự non nớt, thiếu kinh nghiệm và tâm lý lo sợ, anh L. đã hoàn toàn bị động, tin tưởng vào kịch bản do kẻ lừa đảo dựng lên.

Cơ quan điều tra xác định, theo yêu cầu của nhóm tội phạm giả danh cảnh sát, nam sinh L. đã thuê khách sạn, tự nhốt mình, cài đặt ứng dụng Zoom. Từ đó, nạn nhân bị chúng thao túng tâm lý, khống chế, giám sát bằng cách cho nhìn thấy phòng làm việc cảnh sát đang lấy lời khai tội phạm, để buộc "con mồi" đưa tài khoản Facebook, Zalo. Chúng dùng tài khoản này gọi điện cho gia đình, yêu cầu đưa 200 triệu để chuộc con, nếu không sẽ đưa qua biên giới bán.

Khi nhận ra người thân của nam sinh không hợp tác, người mẹ trình báo công an, chúng yêu cầu nạn nhân lên xe chạy về hướng cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để "làm việc với công an Campuchia", nói sẽ bố trí phương tiện đưa đi nhận dạng nghi phạm.

Thu thập nhanh các thông tin xung quanh, cảnh sát phát hiện nạn nhân đang trên xe taxi di chuyển về hướng cửa khẩu Mộc Bài. Đánh giá nam sinh có thể gặp nguy hiểm, ngay trong đêm, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Tây Ninh chốt chặn và đuổi theo chiếc taxi.

Đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng phối hợp đã kịp thời chặn chiếc taxi, giải cứu được nạn nhân trong tình trạng hoảng loạn tinh thần. Đến lúc này, nam sinh mới biết mình bị sập bẫy "bắt cóc online".

Ngày 19.9, Công an Đồng Nai đã bàn giao anh L. cho gia đình ở phường Long Bình, sau quá trình giải cứu "nghẹt thở".

Dọa hiếp dâm nạn nhân, bán sang Myanmar

Không chỉ có nam sinh L., nhiều học sinh, sinh viên khác cũng đã trở thành nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo tinh vi này. Nữ sinh N.N.B.N (19 tuổi, sinh viên năm nhất ở TP.HCM) cũng bị sập bẫy "bắt cóc online"...

Tối 26.6, bà N.T.T.D (64 tuổi, mẹ của nữ sinh N., ở phường Xuân Hòa, TP.HCM) hốt hoảng đến công an trình báo con gái mình bị bắt cóc đưa qua Campuchia. Bà liên tục nhận tin nhắn qua Zalo từ tài khoản của con gái yêu cầu chuyển 500 triệu đồng để chuộc người. Các tin nhắn đe dọa nếu không chuyển tiền, con bà sẽ bị hành hạ, hiếp dâm hoặc bán sang Myanmar. Quá lo sợ, bà D. đã chuyển 30 triệu đồng 2 lần vào số tài khoản lạ.

PC02 Công an TP.HCM ngay lập tức vào cuộc điều tra, rà từng dấu vết của nữ sinh viên. Cuối cùng, công an xác định chị N. đã rời TP.HCM và được một nam thanh niên chở bằng xe máy từ khu vực Gò Dầu (Tây Ninh) ra biên giới, vượt sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Các trinh sát PC02 chia nhiều mũi lần theo dấu vết tại khu vực biên giới. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định vị trí chị N. đang bị giữ ở thành phố Bavet (Campuchia). Công an TP.HCM đã phối hợp với nước bạn giải cứu và đưa nữ sinh về nhà an toàn. Ba người đàn ông liên quan đã bị tạm giữ để lấy lời khai.

Nam sinh viên N.S.L bị "bắt cóc online" tự nhốt mình trong khách sạn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Lúc này, toàn bộ kịch bản "bắt cóc" đã được vén màn. Theo lời nữ sinh viên này kể lại, chị bị đe dọa và phải thực hiện theo chỉ đạo từ một nhóm đối tượng giả danh công an.

Chị N. kể, ngày 25.6, chị nhận được cuộc gọi video qua Zalo từ một người đàn ông mặc sắc phục công an. Người này yêu cầu hợp tác điều tra vì nghi ngờ chị liên quan đến đường dây rửa tiền, ma túy. Người này yêu cầu chị N. chuyển 370 triệu đồng để chứng minh vô tội.

"Khi tôi nói không có tiền, hắn liền chỉ cách tôi giả bị bắt cóc để mẹ gửi tiền chuộc. Lúc này, tôi quá hoảng sợ, không biết làm sao nên đã đồng ý và bắt đầu thực hiện theo hướng dẫn của những người này", chị N. nói.

Chị N. được "chỉ đạo" xóa toàn bộ ứng dụng điện thoại, chỉ giữ lại Zoom để "làm việc với công an". Sau đó, chị N. đi xe buýt từ Bến xe An Sương đến vòng xoay Gò Dầu, chờ người đón. Người này chở chị N. vượt qua biên giới rồi bán nữ sinh cho công ty lừa đảo tại Campuchia. Lúc này nữ sinh N. mới hay biết không còn ở Việt Nam nữa mà đã bị "người mặc sắc phục công an trên điện thoại" bán cho một công ty lừa đảo.

Tại đây, chị N. bị giữ giấy tờ, điện thoại, bị ép mở tài khoản mạng xã hội để phục vụ việc lừa đảo. Sau vài ngày, do không làm được việc, cô bị đe dọa sẽ bị bán tiếp nếu không gọi điện về nhà xin tiền chuộc. Trong lúc này, Công an TP.HCM đã lần ra tung tích và giải cứu thành công.

"Bình tĩnh, ngắt máy ngay và báo công an"

Thượng tá Lê Duy Sâm, Phó trưởng PC02 Công an TP.HCM, cho biết đây là thủ đoạn lừa đảo mới rất nguy hiểm. Các đối tượng thường giả danh công an, viện kiểm sát, gọi điện video yêu cầu "hợp tác điều tra". Sau đó, chúng cô lập nạn nhân bằng cách điều đến nơi khác, thu giữ thiết bị liên lạc, chiếm quyền tài khoản mạng xã hội, ngăn liên lạc với người thân. Có trường hợp, nạn nhân bị ép quay video như thể đang bị tra tấn, khóc lóc cầu cứu cha mẹ. Công an sau đó xác định nạn nhân bị "bắt cóc online", đang ở một mình trong khách sạn, hoàn toàn không bị bắt giữ.

"Những vụ việc trên là lời cảnh báo mạnh mẽ về những lỗ hổng trong nhận thức và kỹ năng sống của một bộ phận người trẻ. Sự thiếu hiểu biết về pháp luật, sự cả tin, và đôi khi là tâm lý lo sợ, thiếu bản lĩnh đã khiến họ dễ dàng trở thành con mồi của tội phạm", thượng tá Sâm nhận định.

Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, cho biết tình trạng "bắt cóc online" liên tục xảy ra trên cả nước. Nhóm tội phạm ở nước ngoài đã dùng thủ đoạn giả danh các cơ quan tố tụng để hù dọa nạn nhân, cung cấp tài khoản cá nhân Facebook, Zalo để gọi điện cho gia đình buộc đưa tiền chuộc...

"Lực lượng công an trên cả nước đã liên tục cảnh báo về thủ đoạn tội phạm mạng mới, tinh vi này, thường nhắm vào học sinh, sinh viên hoặc người nhẹ dạ, thiếu kỹ năng sống. Công an khẳng định tuyệt đối không làm việc qua điện thoại về các nội dung điều tra, truy tố hay yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin tài khoản. Người dân khi nhận được cuộc gọi lạ tự xưng công an, viện kiểm sát cần bình tĩnh, ngắt máy ngay và báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ", thượng tá Kim nói.

Thượng tá Đỗ Minh Kim cho biết học sinh, sinh viên, cần được trang bị kiến thức về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, cách nhận diện và phòng tránh ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo thượng tá Kim, đối với học sinh, sinh viên, cần được trang bị kiến thức về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, cách nhận diện và phòng tránh. Các trường học cần tổ chức các buổi ngoại khóa, chuyên đề về an toàn mạng, kỹ năng tự bảo vệ, đặc biệt là khi tiếp xúc với người lạ qua điện thoại, mạng xã hội. Đối với gia đình thì cha mẹ cần thường xuyên trò chuyện, chia sẻ với con cái về những nguy cơ trên mạng, hướng dẫn con cách xử lý khi gặp tình huống đáng ngờ. Tạo môi trường cởi mở để con cái có thể tâm sự, tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn, vướng mắc.

Thượng tá Kim nhấn mạnh, sự phối hợp nhanh chóng, chặt chẽ giữa các lực lượng công an trong nước và công an các nước láng giềng (như Campuchia, Myanmar) là yếu tố then chốt để giải cứu nạn nhân và truy bắt tội phạm. Khi gặp tình huống tương tự, hãy xác minh thông tin bằng cách gọi đến đường dây nóng của công an địa phương. Tuyệt đối không chuyển tiền hoặc quay video theo chỉ đạo từ người lạ.