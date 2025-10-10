Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khởi động chiến dịch 'Không một mình' bảo vệ trẻ em khỏi bắt cóc 'online'

Trần Cường
Trần Cường
10/10/2025 13:56 GMT+7

Chiến dịch "Không một mình" do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an phối hợp phát động bảo vệ trẻ em trước tội phạm lừa đảo và 'bắt cóc online'.

Trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương trên không gian mạng

Tại lễ khởi động chiến dịch "Không một mình" diễn ra ngày 10.10, thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05, thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05, cho biết việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là nhu cầu cấp thiết, đòi hỏi sự đồng hành của toàn xã hội.

Khởi động chiến dịch 'Không một mình' bảo vệ trẻ em khỏi bắt cóc 'online'- Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh phát biểu tại lễ khởi động chiến dịch

ẢNH: P.A

Theo Cục trưởng A05, hiện có hơn 77% trẻ em và thanh thiếu niên nước ta sử dụng internet hàng ngày, không gian mạng mở ra nhiều cơ hội học tập, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.

"Các em là chủ nhân tương lai của đất nước nhưng lại chính là nhóm dễ bị tổn thương nhất trước các hành vi dụ dỗ, lừa đảo, bắt nạt, thao túng tâm lý và đặc biệt là hiểm họa bắt cóc trực tuyến", thiếu tướng Minh nói.

Theo ông Minh, gần đây có hàng chục nghìn lượt phản ánh về lừa đảo trực tuyến mỗi năm. Ngoài ra, năm nay nổi lên xu hướng nguy hiểm là "bắt cóc trực tuyến" nhằm vào học sinh, sinh viên là những người thiếu kỹ năng sống và dễ bị thao túng tâm lý. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, hàng chục vụ việc trẻ em, thanh thiếu niên bị lừa đảo, xâm hại hoặc dụ dỗ qua không gian mạng, nhiều vụ để lại hậu quả nghiêm trọng về tinh thần và an toàn của các em.

Theo thiếu tướng Lê Xuân Minh, "bắt cóc trực tuyến" là thủ đoạn nguy hiểm mới, nơi tội phạm dùng công nghệ để thao túng tâm lý, ép nạn nhân cắt đứt liên lạc với gia đình nhằm tống tiền hoặc buôn người. Thiệt hại tài chính lên tới hàng tỉ đồng, chưa kể những tổn thương tâm lý kéo dài.

"Trước hiện trạng báo động này chúng ta phải có những hành động thiết thực, sự chung tay mạnh mẽ và phối hợp đồng bộ để bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước các nguy cơ ngày càng tinh vi trên không gian mạng", Cục trưởng A05 nhấn mạnh.

Chiến dịch quy mô cấp quốc gia

Tại buổi lễ, ông Lê Xuân Minh cũng thông tin về lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 25 - 26.10 và tọa đàm quốc tế để thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới trong phòng, chống buôn người nhắm tới thanh thiếu niên.

Khởi động chiến dịch 'Không một mình' bảo vệ trẻ em khỏi bắt cóc 'online'- Ảnh 2.

Các nghệ sĩ, KOL sẽ phối hợp bảo vệ nhóm yếu thế trên không gian mạng

ẢNH: P.A

Theo ban tổ chức, chiến dịch "Không một mình" được phát động với quy mô cấp quốc gia sẽ truyền thông trực tiếp đến 12 triệu thanh thiếu niên (12 - 24 tuổi), mở rộng ra 22 triệu học sinh, sinh viên trên toàn quốc, cùng với đó là hàng triệu giáo viên, phụ huynh trong hệ thống giáo dục, những người sẽ đóng vai trò lá chắn an toàn đầu tiên cho trẻ em trên không gian mạng.

Chiến dịch "Không một mình" do Liên minh Niềm tin số khởi xướng, phối hợp tổ chức bởi A05, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia và UBND TP.Hà Nội; dưới sự bảo trợ của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về ma túy và tội phạm (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Bộ Công an, Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế.

Tin liên quan

Địa ngục trần gian bên kia biên giới: Nghẹt thở giải cứu sinh viên bị 'bắt cóc online' qua Campuchia

Địa ngục trần gian bên kia biên giới: Nghẹt thở giải cứu sinh viên bị 'bắt cóc online' qua Campuchia

Thời gian qua, nhiều người Việt Nam bị nhóm tội phạm sử dụng thủ đoạn 'bắt cóc online' rồi đưa sang Campuchia, sau đó giam giữ, tra tấn dã man để đòi tiền chuộc, trong đó không ít nạn nhân bị tra tấn, thậm chí đánh đập đến chết.

Đà Nẵng: Giải cứu nam sinh viên 18 tuổi bị 'bắt cóc online'

Khám phá thêm chủ đề

Liên minh Niềm tin số Bộ Công an bắt cóc online bảo vệ trẻ em trên không gian mạng Cục An Ninh Mạng CÔNG ƯỚC HÀ NỘI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận