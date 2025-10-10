Khởi động chiến dịch 'Không một mình' bảo vệ trẻ em khỏi bắt cóc 'online'

Trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương trên không gian mạng

Tại lễ khởi động chiến dịch "Không một mình" diễn ra ngày 10.10, thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05, thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05, cho biết việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là nhu cầu cấp thiết, đòi hỏi sự đồng hành của toàn xã hội.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh phát biểu tại lễ khởi động chiến dịch ẢNH: P.A

Theo Cục trưởng A05, hiện có hơn 77% trẻ em và thanh thiếu niên nước ta sử dụng internet hàng ngày, không gian mạng mở ra nhiều cơ hội học tập, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.

"Các em là chủ nhân tương lai của đất nước nhưng lại chính là nhóm dễ bị tổn thương nhất trước các hành vi dụ dỗ, lừa đảo, bắt nạt, thao túng tâm lý và đặc biệt là hiểm họa bắt cóc trực tuyến", thiếu tướng Minh nói.

Theo ông Minh, gần đây có hàng chục nghìn lượt phản ánh về lừa đảo trực tuyến mỗi năm. Ngoài ra, năm nay nổi lên xu hướng nguy hiểm là "bắt cóc trực tuyến" nhằm vào học sinh, sinh viên là những người thiếu kỹ năng sống và dễ bị thao túng tâm lý. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, hàng chục vụ việc trẻ em, thanh thiếu niên bị lừa đảo, xâm hại hoặc dụ dỗ qua không gian mạng, nhiều vụ để lại hậu quả nghiêm trọng về tinh thần và an toàn của các em.

Theo thiếu tướng Lê Xuân Minh, "bắt cóc trực tuyến" là thủ đoạn nguy hiểm mới, nơi tội phạm dùng công nghệ để thao túng tâm lý, ép nạn nhân cắt đứt liên lạc với gia đình nhằm tống tiền hoặc buôn người. Thiệt hại tài chính lên tới hàng tỉ đồng, chưa kể những tổn thương tâm lý kéo dài.

"Trước hiện trạng báo động này chúng ta phải có những hành động thiết thực, sự chung tay mạnh mẽ và phối hợp đồng bộ để bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước các nguy cơ ngày càng tinh vi trên không gian mạng", Cục trưởng A05 nhấn mạnh.

Chiến dịch quy mô cấp quốc gia

Tại buổi lễ, ông Lê Xuân Minh cũng thông tin về lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 25 - 26.10 và tọa đàm quốc tế để thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới trong phòng, chống buôn người nhắm tới thanh thiếu niên.

Các nghệ sĩ, KOL sẽ phối hợp bảo vệ nhóm yếu thế trên không gian mạng ẢNH: P.A

Theo ban tổ chức, chiến dịch "Không một mình" được phát động với quy mô cấp quốc gia sẽ truyền thông trực tiếp đến 12 triệu thanh thiếu niên (12 - 24 tuổi), mở rộng ra 22 triệu học sinh, sinh viên trên toàn quốc, cùng với đó là hàng triệu giáo viên, phụ huynh trong hệ thống giáo dục, những người sẽ đóng vai trò lá chắn an toàn đầu tiên cho trẻ em trên không gian mạng.

Chiến dịch "Không một mình" do Liên minh Niềm tin số khởi xướng, phối hợp tổ chức bởi A05, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia và UBND TP.Hà Nội; dưới sự bảo trợ của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về ma túy và tội phạm (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Bộ Công an, Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế.