Công an TP.HCM cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới, giả danh shipper

Trong đó, Công an TP.HCM ghi nhận hàng loạt vụ việc với kịch bản tinh vi, lợi dụng thói quen mua sắm online để chiếm đoạt tài sản. Đã có trường hợp nạn nhân bị lừa đảo mất hết tiền trong tài khoản chỉ vì tin vào những cuộc gọi giả danh shipper.

Thủ đoạn này bắt đầu bằng việc kẻ gian thu thập thông tin khách hàng từ các kênh livestream bán hàng. Sau đó, chúng giả danh nhân viên cửa hàng hoặc shipper, gọi điện thông báo giao hàng vào thời điểm nạn nhân không có nhà, yêu cầu chuyển khoản trước để thanh toán.

Một nạn nhân điển hình là anh T.V.H (39 tuổi, ở TP.HCM), vừa mới bị mất hơn 100 triệu đồng trong tài khoản. Anh H. là người thường xuyên mua thiết bị y tế online và bị kẻ gian lợi dụng chính thói quen này để "giăng bẫy".

Trong vụ việc này, kẻ lừa đảo gọi điện cho anh H. thông báo giao hàng, yêu cầu chuyển khoản trước một số tiền nhỏ. Sau khi anh H. chuyển tiền, chúng lập tức thông báo "chưa nhận được" và yêu cầu chuyển lại. Tiếp đó, chúng đánh vào tâm lý anh H. bằng cách gửi tin nhắn thông báo anh đã "trúng thưởng" gói dịch vụ "khách hàng thường niên" của công ty chuyển phát, và gói này sẽ tự động trừ phí từ 2 đến 10 triệu đồng/tháng. Hoang mang, anh H. làm theo hướng dẫn qua Zalo, nhấp vào đường link giả mạo. Ngay lập tức, điện thoại bị chiếm quyền kiểm soát, toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng bị rút sạch.

Trước những thủ đoạn ngày càng phức tạp, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần tuân thủ "3 nguyên tắc vàng" để tự bảo vệ.



- Tuyệt đối không cung cấp thông tin: Không chia sẻ thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại, mạng xã hội, dù họ tự xưng là công an, shipper hay nhân viên công ty.

- Cảnh giác với yêu cầu bất thường: Mọi yêu cầu chuyển tiền ngoài quy trình thông thường, như phí hủy dịch vụ hay phí nâng cấp, cần được xác minh trực tiếp qua kênh chính thống của đơn vị cung cấp.

- Hành động ngay khi nghi ngờ: Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần chấm dứt liên lạc, trình báo cơ quan công an và lưu giữ bằng chứng như tin nhắn, ghi âm, sao kê giao dịch để hỗ trợ điều tra.

Công an TP.HCM nhấn mạnh, sự tỉnh táo và cảnh giác của người dân là yếu tố then chốt để ngăn chặn các vụ lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.