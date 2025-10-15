Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới, giả danh shipper

Trần Kha
Trần Kha
15/10/2025 12:51 GMT+7

Ngày 15.10, Công an TP.HCM phát đi cảnh báo về chiêu lừa đảo tinh vi nhắm vào người mua sắm online, bằng thủ đoạn giả danh shipper, dẫn dụ nạn nhân vào "bẫy" nhiều lớp khiến tiền trong tài khoản "bốc hơi".

Trong đó, Công an TP.HCM ghi nhận hàng loạt vụ việc với kịch bản tinh vi, lợi dụng thói quen mua sắm online để chiếm đoạt tài sản. Đã có trường hợp nạn nhân bị lừa đảo mất hết tiền trong tài khoản chỉ vì tin vào những cuộc gọi giả danh shipper.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến shipper giao hàng - Ảnh 1.

Công an TP.HCM cảnh báo hàng loạt vụ lừa đảo với kịch bản tinh vi, lợi dụng thói quen mua sắm online để chiếm đoạt tài sản

ẢNH MINH HỌA

Thủ đoạn này bắt đầu bằng việc kẻ gian thu thập thông tin khách hàng từ các kênh livestream bán hàng. Sau đó, chúng giả danh nhân viên cửa hàng hoặc shipper, gọi điện thông báo giao hàng vào thời điểm nạn nhân không có nhà, yêu cầu chuyển khoản trước để thanh toán.

Một nạn nhân điển hình là anh T.V.H (39 tuổi, ở TP.HCM), vừa mới bị mất hơn 100 triệu đồng trong tài khoản. Anh H. là người thường xuyên mua thiết bị y tế online và bị kẻ gian lợi dụng chính thói quen này để "giăng bẫy".

Trong vụ việc này, kẻ lừa đảo gọi điện cho anh H. thông báo giao hàng, yêu cầu chuyển khoản trước một số tiền nhỏ. Sau khi anh H. chuyển tiền, chúng lập tức thông báo "chưa nhận được" và yêu cầu chuyển lại. Tiếp đó, chúng đánh vào tâm lý anh H. bằng cách gửi tin nhắn thông báo anh đã "trúng thưởng" gói dịch vụ "khách hàng thường niên" của công ty chuyển phát, và gói này sẽ tự động trừ phí từ 2 đến 10 triệu đồng/tháng. Hoang mang, anh H. làm theo hướng dẫn qua Zalo, nhấp vào đường link giả mạo. Ngay lập tức, điện thoại bị chiếm quyền kiểm soát, toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng bị rút sạch.

Trước những thủ đoạn ngày càng phức tạp, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần tuân thủ "3 nguyên tắc vàng" để tự bảo vệ.

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin: Không chia sẻ thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại, mạng xã hội, dù họ tự xưng là công an, shipper hay nhân viên công ty.

- Cảnh giác với yêu cầu bất thường: Mọi yêu cầu chuyển tiền ngoài quy trình thông thường, như phí hủy dịch vụ hay phí nâng cấp, cần được xác minh trực tiếp qua kênh chính thống của đơn vị cung cấp.

- Hành động ngay khi nghi ngờ: Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần chấm dứt liên lạc, trình báo cơ quan công an và lưu giữ bằng chứng như tin nhắn, ghi âm, sao kê giao dịch để hỗ trợ điều tra.

Công an TP.HCM nhấn mạnh, sự tỉnh táo và cảnh giác của người dân là yếu tố then chốt để ngăn chặn các vụ lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

Tin liên quan

Bắt 'nóng' nghi can mặc áo shipper cướp giật điện thoại

Bắt 'nóng' nghi can mặc áo shipper cướp giật điện thoại

Sau 8 giờ gây án, Công an TP.HCM khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản, bắt giữ nghi phạm táo tợn đi xe máy màu đỏ, mặc áo khoác shipper màu cam, giật điện thoại của cô gái.

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo tài khoản ngân hàng Chuyển khoản SHIPPER online không gian mạng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận