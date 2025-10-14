Bộ Công an mở chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến

Ngày 14.10, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an khởi động chiến dịch "Chống lừa đảo trực tuyến năm 2025 - chậm mà chắc".

Chiến dịch có sự đồng hành của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), TikTok Việt Nam, Công ty cổ phần VCCorp, các nhà sáng tạo nội dung số trên nền tảng TikTok.

Đại tá Hà Văn Bắc, Phó cục trưởng A05, cho biết chiến dịch hướng tới trang bị thông tin, kỹ năng và công cụ giúp cộng đồng chủ động nhận diện các dấu hiệu lừa đảo ẢNH: T.H

Theo đại tá Hà Văn Bắc, Phó cục trưởng A05, chiến dịch hướng tới trang bị thông tin, kỹ năng và công cụ giúp cộng đồng chủ động nhận diện các dấu hiệu lừa đảo, đồng thời trang bị kỹ năng, biện pháp phòng tránh trước những rủi ro, chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Thông điệp trung tâm của chiến dịch là công thức an toàn 3C, theo đó, "chậm để chắc chắn, an toàn hơn".

Chậm - để kiểm chứng, luôn xác minh nguồn tin trước khi chia sẻ hoặc giao dịch.

Chặn - để phòng ngừa rủi ro, nhận biết dấu hiệu cảnh báo, thiết lập lớp bảo vệ tài khoản và cấu hình an toàn thiết bị.

Chắn - để bảo vệ cộng đồng, báo cáo hành vi đáng ngờ, hỗ trợ lẫn nhau, cùng gìn giữ môi trường mạng an toàn.

Đại tá Hà Văn Bắc cho biết, các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội và doanh nghiệp công nghệ đã chủ động và đồng hành với cơ quan quản lý nhà nước tuyên truyền, cảnh báo, ngăn chặn lừa đảo trực tuyến.

"Các nền tảng như TikTok, Google đã tích cực lan tỏa các thông điệp truyền thông an toàn mạng đến hàng chục triệu người dùng. Đây là minh chứng cho thấy, chống lừa đảo trực tuyến là trách nhiệm chung của toàn hệ sinh thái số. Chúng tôi mong rằng sự chủ động này sẽ tiếp tục được mở rộng, hướng tới xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, minh bạch và đáng tin cậy", ông Bắc nhấn mạnh.

TikTok đã xóa 420.000 video có nội dung lừa đảo

Theo kế hoạch, từ tháng 10 đến hết tháng 12.2025, chiến dịch sẽ được triển khai với nhiều hoạt động truyền thông, cảnh báo và tương tác cộng đồng trên toàn quốc.

Chiến dịch sẽ gửi cảnh báo, tin nhắn và email hướng dẫn an toàn đến hàng triệu người dùng TikTok tại Việt Nam; hiển thị cảnh báo trực tiếp khi người dùng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến lừa đảo trên nền tảng TikTok; phối hợp phát hành nội dung cảnh báo và hướng dẫn an toàn cùng chuyên gia của A05 và NCA.

Các đại biểu bấm nút khởi động chiến dịch "Chống lừa đảo trực tuyến năm 2025 - Chậm mà chắc" ẢNH: T.H

Chiến dịch sẽ triển khai tổ chức các buổi workshop và tọa đàm chuyên đề (trực tuyến và trực tiếp) nhằm cập nhật kiến thức, chia sẻ kỹ năng nhận diện và công cụ, biện pháp xử lý tình huống có dấu hiệu nghi vấn lừa đảo trực tuyến.

Ngoài ra, chiến dịch sẽ phát động thử thách hashtag #ChamMaChac và #LuaDaoTrucTuyen, khuyến khích cộng đồng sáng tạo video chia sẻ kinh nghiệm, mẹo nhận biết và phòng tránh lừa đảo; xây dựng và phát hành 3 video trung tâm theo phong cách trẻ trung, bắt kịp xu hướng về chủ đề lừa đảo trực tuyến nhằm tạo sự chú ý và tăng cường tương tác, đặc biệt với nhóm người dùng trẻ.

Các hoạt động này đều hướng tới việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng cho mỗi người dân khi tham gia tương tác trên không gian mạng.

Tổng giám đốc TikTok Việt Nam Nguyễn Lâm Thanh thông tin, trong năm 2024, tại Việt Nam TikTok đã xóa 420.000 video có nội dung lừa đảo, trong đó 97% video được xóa chủ động bởi nền tảng.

"Chúng tôi nhận thấy trách nhiệm của mình không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền mà còn nằm ở khả năng tận dụng thế mạnh công nghệ để đưa ra những biện pháp can thiệp trực tiếp và kịp thời. Chiến dịch "Chống lừa đảo trực tuyến năm 2025" là hành động cụ thể hóa cam kết của doanh nghiệp trong nỗ lực cảnh báo và trang bị cho người dùng tư duy phòng vệ và kiến thức cần thiết", ông Lâm Thanh khẳng định.