Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Làm thế nào để liên kết tài khoản ngân hàng nhận trợ cấp an sinh xã hội?

Mai Phương
Mai Phương
28/08/2025 16:42 GMT+7

Nhiều ngân hàng vừa có hướng dẫn khách hàng liên kết với tài khoản ngân hàng để nhận các khoản trợ cấp an sinh xã hội.

Một số ngân hàng ngày 28.8 đã thông báo hướng dẫn khách hàng thực hiện liên kết tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ chính sách an sinh xã hội. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank thông báo hiện nay, trên ứng dụng VNeID đã có mục “An sinh xã hội”. Tại mục này, công dân có thể đăng ký tài khoản hưởng An sinh xã hội và liên kết với tài khoản ngân hàng để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách an sinh xã hội.

Làm thế nào để liên kết tài khoản ngân hàng nhận trợ cấp an sinh xã hội? - Ảnh 1.

Nhiều ngân hàng như Vietcombank, Agribank hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng nhận an sinh xã hội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Để liên kết tài khoản hưởng An sinh xã hội với tài khoản Vietcombank, khách hàng thực hiện theo các bước sau:

Đối với khách hàng đã có tài khoản Vietcombank và ứng dụng VNeID:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Bước 2: Vào mục “An sinh xã hội”.

Bước 3: Chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”.

Bước 4: Chọn “Vietcombank” và nhập số tài khoản để liên kết.

Đối với khách hàng đã có VNeID nhưng chưa có tài khoản Vietcombank:

Bước 1: Tải ứng dụng VCB Digibank và chọn “Mở tài khoản/Đăng ký VCB Digibank”.

Bước 2: Sau khi có tài khoản, thực hiện các bước ở mục trên để liên kết với VNeID.

Tương tự, Ngân hàng VietinBank cũng hướng dẫn khách hàng chỉ cần thực hiện 4 bước đơn giản như sau:

Bước 1: Đăng nhập VNeID - chọn "An sinh xã hội" - chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 2: Chọn Ngân hàng VietinBank.

Bước 3: Nhập số tài khoản ngân hàng và bấm đồng ý chia sẻ dữ liệu.

Bước 4: Gửi yêu cầu thành công và nhận kết quả xác nhận từ VneID.

Các ngân hàng khác như MBBank, BIDV, Agribank... cũng có hướng dẫn như trên. Trong thông báo từ Ngân hàng Agribank có lưu ý, tài khoản liên kết phải là tài khoản tiền đồng, cùng chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế.

Như vậy, bất kỳ người dân nào cũng có thể thực hiện việc liên kết tài khoản ngân hàng vào mục An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Trong quá trình này, chỉ khác nhau ở bước chọn ngân hàng nào để liên kết (tùy thuộc vào số tài khoản của mỗi cá nhân đang sử dụng tại ngân hàng nào).

Tin liên quan

Tài khoản ngân hàng không giao dịch trong bao lâu sẽ bị đóng?

Tài khoản ngân hàng không giao dịch trong bao lâu sẽ bị đóng?

Tài khoản ngân hàng không giao dịch trong một thời gian sẽ bị đóng.

Khám phá thêm chủ đề

tài khoản ngân hàng Vietcombank an sinh xã hội Agribank BIDV VietinBank
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận