Làm thế nào để liên kết tài khoản ngân hàng nhận trợ cấp an sinh xã hội?

Một số ngân hàng ngày 28.8 đã thông báo hướng dẫn khách hàng thực hiện liên kết tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ chính sách an sinh xã hội. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank thông báo hiện nay, trên ứng dụng VNeID đã có mục “An sinh xã hội”. Tại mục này, công dân có thể đăng ký tài khoản hưởng An sinh xã hội và liên kết với tài khoản ngân hàng để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách an sinh xã hội.

Nhiều ngân hàng như Vietcombank, Agribank hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng nhận an sinh xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Để liên kết tài khoản hưởng An sinh xã hội với tài khoản Vietcombank, khách hàng thực hiện theo các bước sau:

Đối với khách hàng đã có tài khoản Vietcombank và ứng dụng VNeID:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Bước 2: Vào mục “An sinh xã hội”.

Bước 3: Chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”.

Bước 4: Chọn “Vietcombank” và nhập số tài khoản để liên kết.

Đối với khách hàng đã có VNeID nhưng chưa có tài khoản Vietcombank:

Bước 1: Tải ứng dụng VCB Digibank và chọn “Mở tài khoản/Đăng ký VCB Digibank”.

Bước 2: Sau khi có tài khoản, thực hiện các bước ở mục trên để liên kết với VNeID.

Tương tự, Ngân hàng VietinBank cũng hướng dẫn khách hàng chỉ cần thực hiện 4 bước đơn giản như sau:

Bước 1: Đăng nhập VNeID - chọn "An sinh xã hội" - chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 2: Chọn Ngân hàng VietinBank.

Bước 3: Nhập số tài khoản ngân hàng và bấm đồng ý chia sẻ dữ liệu.

Bước 4: Gửi yêu cầu thành công và nhận kết quả xác nhận từ VneID.

Các ngân hàng khác như MBBank, BIDV, Agribank... cũng có hướng dẫn như trên. Trong thông báo từ Ngân hàng Agribank có lưu ý, tài khoản liên kết phải là tài khoản tiền đồng, cùng chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế.

Như vậy, bất kỳ người dân nào cũng có thể thực hiện việc liên kết tài khoản ngân hàng vào mục An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Trong quá trình này, chỉ khác nhau ở bước chọn ngân hàng nào để liên kết (tùy thuộc vào số tài khoản của mỗi cá nhân đang sử dụng tại ngân hàng nào).