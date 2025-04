Hiệu quả trong kinh doanh, tiên phong trong công tác an sinh xã hội

Ông Lâm Dủ Nhơn, Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học

Ấn tượng trong kinh doanh

Năm 2024 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (tạm gọi tắt là Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng).

Công ty được Bộ Tài chính phê duyệt tăng hạn mức phát hành vé từ 120 tỉ đồng/ngày lên 130 tỉ đồng/ngày. Công ty đã tận dụng cơ hội này để mở rộng thị trường và nâng cao doanh thu. Kết quả, doanh số tiêu thụ 6.449,8 tỉ đồng, đạt 102% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 847 tỉ đồng, đạt 101% so với kế hoạch năm. Đặc biệt, công ty đã nộp ngân sách 2.162 tỉ đồng, tăng 23,54% so với cùng kỳ năm 2023, góp phần quan trọng vào nguồn thu của tỉnh Sóc Trăng.

Mạng lưới phân phối của công ty được mở rộng với hơn 150 đại lý, phát hành vé đến 21 tỉnh, thành phía Nam. Công tác quay số mở thưởng được thực hiện minh bạch, khách quan, tạo được sự tin tưởng từ khách hàng.

Với mục tiêu phát triển bền vững, Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tiếp tục đặt ra các chỉ tiêu cao cho năm 2025: phấn đấu đạt doanh số tiêu thụ 6.865 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 848 tỉ đồng và nộp ngân sách 2.220 tỉ đồng.

Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng ủng hộ 12 tỉ đồng thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Tiên phong xóa nhà tạm, nhà dột nát

Không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh, Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng còn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội. Năm 2024, công ty đã dành 18,9 tỉ đồng cho các hoạt động này; trong đó có hơn 10,55 tỉ đồng xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách. Ngoài ra, công ty còn trao học bổng và xe đạp cho học sinh nghèo với tổng số tiền 6,24 tỉ đồng.

Ông Âu Văn Dự, Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học

Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng cũng là một trong những đơn vị tiên phong tại Sóc Trăng trong việc thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của công ty, nhiều địa phương trong tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng thuộc diện chính sách.

Không chỉ hỗ trợ tài chính, công ty còn phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương trực tiếp khảo sát, giám sát quá trình xây dựng nhằm đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiến độ và chất lượng công trình. Sự đóng góp của công ty không chỉ giúp hàng trăm hộ dân có nơi ở ổn định mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh Sóc Trăng. Những ngôi nhà mới không chỉ là nơi che nắng che mưa mà còn là điểm tựa tinh thần giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất và vươn lên trong cuộc sống.

Đồng thời, công ty cam kết tiếp tục đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Sóc Trăng. Với những đóng góp thiết thực và hiệu quả, Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc kết hợp giữa phát triển kinh doanh và trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng một cộng đồng ngày càng phát triển và bền vững.

Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tài trợ xe cứu thương cho H.Mỹ Tú, Sóc Trăng ẢNH: XUÂN LƯƠNG