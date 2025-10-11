Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

2 phụ nữ hoàn trả 6 tỉ đồng cho người chuyển khoản nhầm

Đức Nhật
Đức Nhật
11/10/2025 13:12 GMT+7

2 phụ nữ ở Gia Lai hốt hoảng khi phát hiện nhận được hàng tỉ đồng ai đó chuyển khoản nhầm vào tài khoản, liền đến công an trình báo và hoàn trả.

Ngày 11.10, ông Nguyễn Hùng Vỹ, Bí thư Đảng ủy P.An Khê, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TX.An Khê, tỉnh Gia Lai) cho biết, công an phường này đã hỗ trợ một phụ nữ chuyển trả 5 tỉ đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Theo đó, ngày 10.10, chị Nguyễn Thị Minh Hằng (41 tuổi ở P.An Khê) đến cơ quan công an trình báo việc tài khoản ngân hàng của mình có người chuyển nhầm số tiền 5 tỉ đồng.

Công an P.An Khê phối hợp cùng ngân hàng tiến hành xác minh tài khoản chuyển nhầm số tiền trên là anh T.H.L (24 tuổi, ở P.Tân Sơn, TP.HCM). Cơ quan công an đã hướng dẫn chị Hằng làm thủ tục hoàn trả số tiền trên về chủ sở hữu theo quy định.

2 phụ nữ hoàn trả 6 tỉ đồng cho người chuyển khoản nhầm- Ảnh 1.

Công an P.Quy Nhơn Bắc hỗ trợ bà Nguyễn Thị Hạnh trả lại tiền cho người chuyển khoản nhầm

ẢNH: THÀNH LONG

Cùng ngày, Công an P.Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết đã hỗ trợ bà Nguyễn Thị Hạnh (49 tuổi, ở P.Quy Nhơn Bắc) trả lại 1 tỉ đồng người khác chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, chiều 9.10, bà Hạnh hốt hoảng khi phát hiện tài khoản ngân hàng của mình được cộng thêm 1 tỉ đồng. Nhận thấy số tiền không phải của mình, bà Hạnh ngay lập tức đến Công an P.Quy Nhơn Bắc trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường xác minh người có liên quan, làm rõ địa chỉ cư trú và liên hệ trực tiếp để trao đổi với người chuyển nhầm. Theo đó người chuyển khoản nhầm là bà L.T.H.G (38 tuổi, ở tỉnh Hà Tĩnh).

Công an phường đã hướng dẫn và hỗ trợ bà Hạnh trả lại tiền cho bà G. Sau khi nhận lại số tiền trên, bà G. gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bà Hạnh và Công an  P.Quy Nhơn Bắc đã hỗ trợ mình nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm một cách nhanh chóng.

Qua những sự việc trên cơ quan công an khuyến cáo người dân nếu chuyển khoản nhầm tiền hoặc nhận được tiền chuyển nhầm mà không rõ người gửi, nên đến trình báo tại cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ. Hành vi cố ý không hoàn trả lại tiền cho người chuyển nhầm có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản. Không nên tự ý chuyển trả lại tiền khi không có bên thứ 3, nhằm tránh các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng.

