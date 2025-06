Xác minh thông tin người dân trình báo 'nghi gạo giả, cháy thành than khi rang'

Chiều 9.6, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, cơ quan này đang phối hợp Công an tỉnh Tiền Giang xác minh, làm rõ thông tin người dân trình báo về vụ nghi gạo giả ở xã cù lao Đồng Phú (H.Long Hồ, Vĩnh Long).

Bao gạo và gạo cháy đen được người dân giao nộp ẢNH: NAM LONG

Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 7.6, một người dân xã Đồng Phú đến vựa gạo ở chợ Đồng Phú (xã Đồng Phú. H.Long Hồ) mua 1 bao gạo (loại 25 kg/bao) "Thơm Lài VIP", trên bao bì còn có chữ nước ngoài.

Sau đó, người này đem gạo về nấu cháo. Tuy nhiên, khi rang thì gạo chuyển sang màu đen, hạt gạo dính vào nhau và bị cháy thành than. Do đó, người này đem số gạo trên đến cơ quan công an trình báo.

Phần gạo cháy đen khi rang nóng được người dân giao nộp ẢNH: NAM LONG

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an tiến hành xác minh và kiểm tra tại ki ốt bán gạo của ông N.Q.T (ngụ xã Đồng Phú) và 6 điểm bán gạo lẻ tại chợ Đồng Phú, tạm giữ tổng cộng 1.613 kg gạo có nhãn hiệu tương tự.

Qua làm việc, người dân cho biết mua gạo tại vựa N.D (H.Cái Bè, Tiền Giang), sau khi gọi điện thoại thì có ghe đến giao gạo, ngoài ra còn mua gạo tại một số vựa gạo chưa rõ địa chỉ.

Hiện, vụ việc đang được Công an 2 tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.