Công an tỉnh Lâm Đồng giải cứu sinh viên bị 'bắt cóc online'

Ngày 11.10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa kịp thời giải cứu sinh viên bị "bắt cóc online" tại một nhà nghỉ ở P.Lang Biang - Đà Lạt.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 10.10, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo của ông L.X.T. (46 tuổi, ở P.Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), về việc con trai là L.X.G.B. (18 tuổi - hiện đang là sinh viên) bị một nhóm nghi can gọi điện đe dọa, ép vào một nhà nghỉ; đồng thời yêu cầu B. chuyển khoản 150 triệu đồng để "chứng minh" không liên quan đến đường dây tội phạm.

Nghi can giả danh công an lừa đảo sinh viên "bắt cóc online" ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến khoảng 11 giờ 30 ngày 10.10, Phòng Cảnh sát hình sự xác định được nhà nghỉ mà B. đang bị "bắt cóc online" trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Lang Biang - Đà Lạt và kịp thời giải cứu, ngăn chặn việc B. chuyển tiền cho các nghi can lừa đảo.

Bước đầu, B. trình bày, sáng cùng ngày, khi đến phòng trọ của 2 người bạn là P. và K. thì thấy hai bạn đang nói chuyện với một người đàn ông qua ứng dụng Zoom.

Khi thấy B., người đàn ông tự xưng là "cán bộ Công an Hà Nội", sau đó yêu cầu B. cung cấp thông tin cá nhân và cài đặt ứng dụng Zoom để trao đổi trực tiếp. Người tự xưng "cán bộ Công an Hà Nội" cho biết đang điều tra một đường dây rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy và nghi ngờ B. liên quan.

Người này "ép" mỗi sinh viên phải thuê phòng riêng, tuyệt đối không được kể với ai, không được tiết lộ việc đang "bị điều tra". Sau đó, người này yêu cầu chứng minh trong sạch bằng cách chuyển tiền vào tài khoản; nếu không hợp tác sẽ bị bắt.

Những giấy tờ giả mạo mà các nghi can lừa đảo mang hù dọa sinh viên để thực hiện hành vi "bắt cóc online" ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Lo sợ bị bắt nên B. đã nghe theo, thuê nhà nghỉ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và báo vị trí cho người này. Sau đó, nghi can lừa đảo tiếp tục yêu cầu B. chuyển 150 triệu đồng vào tài khoản mà người này cung cấp để "chứng minh trong sạch", không liên quan vụ mua bán trái phép chất ma túy.

Khi B. liên lạc với gia đình xin 150 triệu đồng để chuyển khoản theo yêu cầu, ông T. thấy có dấu hiệu của lừa đảo nên đã trình báo công an và nhờ xác minh, giải cứu B. đang bị "bắt cóc online".

Công an Lâm Đồng khuyến cáo thời gian gần đây, tại Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ sinh viên bị "bắt cóc online". Các nghi can sử dụng chiêu lừa đảo tinh vi, mạo danh cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân, tòa án gọi điện đe dọa, ép nạn nhân làm theo hướng dẫn để chiếm đoạt tài sản. Do đó, khi gặp trường hợp tương tự, cần báo ngay cho công an để được hỗ trợ.