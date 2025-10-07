Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Nữ sinh viên bị yêu cầu vào khách sạn 'làm việc' với công an giả

Mạnh Cường
Mạnh Cường
07/10/2025 18:08 GMT+7

Nhiều nghi phạm gọi điện tự xưng là công an rồi gây áp lực, khiến nữ sinh viên đang theo học tại một trường cao đẳng trên địa bàn TP.Đà Nẵng hoảng loạn, vào khách sạn thuê phòng để làm việc với công an qua online.

Chiều 7.10, Công an P.Hương Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ "bắt cóc online". Kẻ gian tìm cách thao túng tâm lý nạn nhân qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an P.Hương Trà phát hiện 1 nữ sinh viên đang theo học tại 1 trường cao đẳng trên địa bàn liên tục gọi điện về gia đình để xin chuyển số tiền lớn.

Đà Nẵng: Nữ sinh viên bị yêu cầu vào khách sạn làm việc với... công an giả- Ảnh 1.

Công an P.Hương Trà làm việc với nữ sinh viên T.H.L

ẢNH: C.X

Vào cuộc xác minh, công an xác định em T.H.L (18 tuổi, ở xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa) bị một số nghi phạm tự xưng là cán bộ công an gọi điện thông báo có liên quan đến vụ án buôn bán ma túy, và yêu cầu em phải chứng minh mình trong sạch, nếu không sẽ bị phạt 300 triệu đồng.

Ngay sau đó, L. được yêu cầu phải làm theo hướng dẫn của "công an giả", không được tiết lộ cho bất kỳ ai.

Quá lo sợ, L. đã đến thuê một phòng tại khách sạn M.T để tham gia cuộc "làm việc" online theo yêu cầu của các nghi phạm này.

Trong buổi "làm việc" kéo dài nhiều giờ, có khoảng 6 - 7 người mặc trang phục công an tham gia, liên tục gây áp lực và đe dọa tinh thần em. Các nghi phạm còn yêu cầu L. đi vào TP.HCM gặp một số công an giả khác.

Bị các nghi phạm liên tục đe dọa và dẫn dắt, L. lo lắng hoảng loạn liên tục gọi điện về gia đình để xin tiền.

Tối ngày 5.10, Công an P.Hương Trà đã tìm được L. tại khách sạn M.T trong lúc tâm trạng nữ sinh này rất lo sợ. Cán bộ Công an P.Hương Trà đã trấn an tinh thần L., tiếp tục tiến hành xác minh làm rõ sự việc.

Đà Nẵng bắt cóc online nữ sinh viên công an giả hoảng loạn
